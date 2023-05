Ed Sheeran se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su trayectoria artística. El cantante de 32 años fue acusado de plagio por una pista de la autoría de Marvin Gaye, quien es considerado “el príncipe del soul”.

A Sheeran se le acusó de violar los derechos de autor del tema “Let’s get it on”, el cual fue compuesto en 1973 por Gaye y Ed Townsend. La familia de Townsend fue la encargada de promover el juicio y señaló que existe una serie de similitudes entre las canciones “Thinking out loud”, de Sheeran, y “Let’s get it on”. Sin embargo, el creador de éxitos como “Shape of you” alegó que el tema fue escrito de forma independiente.

Marvin Pentz Gay Jr., mejor conocido como Marvin Gaye, fue un músico, productor y cantante estadounidense. Sus temas impulsaron el “Motown sound”, sonido que caracteriza a la música soul. La llegada de “What ’s going on” significó un parteaguas para el género. Aunque durante sus primeros años grabó los temas “Pride and joy”, “Ain’t no mountain high enough”, “How sweet it is (To be loved by you)” y “I heard it through the grapevine”, esta última considerada un hit en la historia.

Más tarde lanzó Let’s get it on, el álbum que popularizó el funk y el soul en la década de los 70. En 2008 la pista se colocó en la posición 32 del ranking de “Los 100 más grandes éxitos de todos los tiempos” en Estados Unidos. Pese a su fama, su vida tuvo un desenlace trágico. Durante su cumpleaños número 45, Gaye fue asesinado por su padre. Recibió dos disparos y el acto fue calificado como homicidio en defensa propia.

A 39 años del suceso, el nombre de Marvin Gaye volvió a acaparar a la escena musical por el pleito entre la familia de su coautor Ed Townsend y Ed Sheeran.