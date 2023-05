Yo soy Betty, la fea es una de las telenovelas más reconocidas de todos los tiempos. La historia protagonizada por Beatriz Pinzón y don Armando llegó a la discusión académica, tanto así que una alumna se tituló con una tesis dedicada a la producción colombiana.

A través de Twitter se dio a conocer el proyecto de investigación. El trabajo fue publicado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá y es de la autoría de Angélica María Padilla Pardo, egresada de la institución.

La joven titulada en la Facultad de Ciencias y Educación presentó su trabajo “Beatriz Pinzón Solano: La Antiheroína”, con el cual sustentó un análisis del personaje que fue encarnado por Ana María Orozco. Según consta en las primeras líneas de la investigación, el objetivo central es esclarecer si Betty fue una víctima o villana en la telenovela.

Como parte del proceso metodológico, la alumna revisó los más de 300 capítulos de la producción estrenada en 1999. Entre las conclusiones a las que llegó destacan: Yo soy Betty, la fea representa a las mujeres como personas con autoestima baja; la madre de Betty es machista al igual que su papá; y don Armando se dejó llevar por los estereotipos de la belleza femenina, en lugar de los sentimientos.

“Hace mucho tiempo se ha debatido si Betty es villana o víctima, por lo que me dediqué a hacer una disertación académica acerca del tema. Gracias a la telenovela y a ustedes con su Team Betty y Team Marcela me pusieron a reflexionar y me pude graduar”, se lee como parte del mensaje de la autora.

Con la tesis, Angélica Padilla obtuvo el grado de licenciada en Humanidades y Lengua Castellana. Por supuesto, la creativa propuesta le valió decenas de comentarios positivos entre los fans del melodrama.