Desde que se dio a conocer que Christian Nodal y Cazzu esperan a su primer bebé, la pareja se encuentra más cercana que nunca, debido a que se acompañan a todos lados juntos. De hecho, este fin de semana, dieron mucho qué hablar, pues el intérprete de regional mexicano está tan ilusionado con la llegada de su primogénito que, sin darse cuenta, reveló el sexo del hijo que espera a lado de la argentina, ¿darán la bienvenida a una niña o un niño?

Fue hace dos semanas que se confirmó que Nodal y Cazzu estaban embarazados, luego de un mes lleno de especulaciones, pues luego de que se presentasen en la alfombra roja de los Premios Juventud, en febrero, la teoría de que la cantante argentina esperaba un bebé del mexicano aumentaron, debido a que el intérprete de “Adiós, amor” acariciaba el vientre de su novia.

En ese momento, diferentes medios de comunicación afirmaban que los enamorados estaban esperando que se cumplieran los tres primeros meses de gestación para dar a conocer la noticia públicamente, sin embargo, optaron por esperar un poco más, pues se indica que “Neta trampa” tiene más de cinco meses de embarazo, ya que cuando mostró por primera vez su baby bump, durante un concierto en Argentina, su vientre lucía claramente abultado.

Pese a que la pareja presume su amor abiertamente, desde que comenzaron a salir en mayo del año pasado, también han preferido mantenerse en una clase de hermetismo, pero desde que se dio a conocer que se volverán en madre y padre, han abierto su corazón y las puertas de su vida privada para compartir tiernos momentos de su día a día con sus fans, por lo que ya hay varias fotografías públicas donde Cazzu luce su pancita, la cual no deja de acariciar y procurar, pues en la mayoría de sus publicaciones hace alusión de la compañía que ahora siente a lado de su bebé.

Así ocurrió este fin de semana, cuando Cazzu acompañó a Christian Nodal en uno de sus conciertos, por lo que compartió una historia donde indica que ella y su bebé están orgullos del futuro padre. En estos mismos días, se dio a conocer una entrevista que Nodal concedió a un medio colombiano, a propósito de la presentación de su nuevo videoclip, en el que analizó sus deseos de volver a componer, motivado por los sentimientos, y no basado en los efectos del alcohol, pues al parecer el intérprete de 24 años quiere reivindicarse antes de que su bebé llegue a este mundo para darle lo mejor como figura paterna, pero, mientras externaba este anhelo, el músico dijo el sexo del hija que espera a lado de a Cazzu; ¡es una niña!

“Me quiero quitar los tatuajes, más que nada me quiero ver limpio. Me gustan mucho mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir una ‘tattoo shop’ en Los Ángeles muy pronto, y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita, ¿entiendes? Más limpio. Ya pasó una etapa mía, muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y, en su momento, me nació y gracias a Dios los tatuajes se quitan, todo tiene solución”, destacó.