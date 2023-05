“No recibí crédito pa’ mi rola”, dice Pedro Tovar, compositor, e integrante del grupo Eslabón Armado, quien está molesto y agüitado, pues a pesar de que él compuso el éxito “Ella baila sola”, interpretado por el cantante de corridos tumbados Peso Pluma, externa que no ha recibido el mérito que se merece por ser el creador del tema que se mantiene en los primeros lugares de Spotify.

A través de un video, el joven expresó su sentir, y lamentó que Peso Pluma no lo mencionara en su reciente aparición en The Tonight Show, con Jimmy Fallon, pero aseguró que algún día él llegará “ahí solo”, pues dijo que seguirá trabajando para llegar lejos.

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, tiene 23 años y está actualmente entre los artistas más escuchados a nivel mundial de Spotify.

En el top de Spotify en México también tiene los temas “El azul”, con Junior H; “PRC”, con Natanael Cano, y “AMG”, con Cano y Gabito Ballesteros, así como “Ella baila sola” y el remix de “La bebé”. Peso Pluma es el primer artista mexicano en alcanzar los cinco primeros puestos de Spotify Global. También ha colocado canciones en las listas Hot 100 y Global 200 de Billboard.

La queja de Pedro Tovar

A través de un video que compartió en sus redes, Tovar dijo que se sentía mal porque Peso Pluma no le ha dado el mérito que le toca por componer el éxito “Ella baila sola”, cuestión que lo tiene agüitado, pues aseguró que aunque ha tratado de hablar con él, este se le ha negado y no entiende qué es lo que pasa.

Recordó que Peso Pluma casi no le dio promoción al tema en sus redes, ni cuando salió el video oficial hace tres semanas, cosas que él sí hizo. “La canción ‘Ella baila sola’, para que todos sepan, yo la escribí, no digo que no, Peso Pluma la subió machín, lo digo como es, pero esa canción yo la escribí y tuve que hacer un chingo de falsos para esa rola, no saben cuánto esfuerzo me tomó para escribir esa canción”, externó.

Aunque reconoce el talento de Peso Pluma, confesó que le gustaría haber estado en el programa de Jimmy Fallon. “Mis respetos para el compa Peso Pluma, pero es lo que me agüita, que para esas cosas no me invitan, yo quisiera relucir esa canción más, yo desearía estar ahí con Jimmy Fallon, con Peso Pluma, no a ese nivel como está él, pero ahí haber podido cantar esa canción, me agüité poquito, no miento”, dijo en su video en vivo, en el que recibió el apoyo de sus fans.

Para Pedro Tovar, el tema es un éxito por sí solo, independientemente de los intérpretes. “Sin Eslabón, sin Peso Pluma, es simplemente la rola, hay que decir la neta; él la interpretó bien, yo la canté a mi estilo”, externó, y precisó que no ha podido balar con Peso Pluma, por lo que decidió hacer ese video que lo hizo sentir mejor.

“Intenté hablar con Peso Pluma, no sé si tiene diferencias conmigo, no sé qué le hice, pero tuve que sacar esto, me siento más relajado, porque la gente habla y habla y es mitotera”, lamentó.