Recientemente, Yalitza Aparicio aseguró que muchos de sus familiares sufrieron de discriminación cuando llegaron a un restaurante en Oaxaca.

“Saben que no soy de las personas que hacen más grandes los problemas y que prefieren evitarlos, pero hoy me abrieron los ojos porque quedarse callados es apoyar esos tratos: desigualdades, discriminación, entre otras cosas, de los cuales desafortunadamente no todos pueden defenderse”, asegura la actriz en un video de Tiktok.

Disculpa

Ante la polémica, la Dirección de Mercados Públicos de Oaxaca de Juárez ofreció una disculpa pública a la actriz y su familia. “Lamentamos mucho lo suscitado con su familia, el pasado 26 de abril del año en curso, en el mercado 20 de Noviembre. Vamos a tomar las medidas que sean necesarias para que actos como éste no se repitan”, dice el comunicado oficial.