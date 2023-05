La maldad y la injusticia son dos de los enemigos con los que los Guardianes de la Galaxia siempre han luchado con la intención de destruirlos.

De diferentes maneras, Rocket, Petter Quill, Drax, Mantis, Nébula y Groot se han enfrentado al mal dentro de una historia que, después de nueve años, está por llegar a su fin.

Pero en su última batalla, en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, este grupo de mercenarios espaciales afrontarán un desafío que debería concientizar a todos en esta y todas las galaxias: el respeto a los animales.

“Aunque la película es un mundo de Marvel, en el que todos amamos cierta brutalidad y no nos asustamos, ahora también mostramos que hay un nivel en el que la brutalidad no está bien”, dice Chukwudi Iwuji en entrevista.

El actor de origen nigeriano y británico da vida al rival principal de los Guardianes en esta cinta, llamado Alto Evolucionador, un científico que busca crear una raza perfecta, por lo que experimenta con animales, incluido Rocket, uno de los personajes más emblemáticos de esta franquicia, y que interpreta Bradley Cooper.

“Yo mismo me conmuevo porque me veo reflejado al ser dueño de una mascota, pero el concepto de crueldad incluso no solo es para los animales, sino para el prójimo, quizá otro ser humano”, explica Iwuji.