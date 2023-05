Paty Navidad se ha ganado el cariño del público y también su enemistad, por los controversiales comentarios que ha realizado desde hace unos años, situación que también le ha generado problemas a la hora de interactuar con sus compañeras y compañeros en proyectos laborales, como ocurrió en la telenovela Por ella soy Eva, en la que la actriz recuerda que el elenco, impulsado por Lucero y Mariana Seoane, no solo le hizo la vida imposible, sino que supuestamente trató de envenenarla. Sin embargo, reconoce que todo eso ya ha quedado en el pasado, pues ya perdonó a quienes trataron de hacerle daño.

Si bien, diferentes periodistas han acreditado la versión de que Navidad era excluida del equipo de la telenovela, esta noticia no fue del conocimiento del público hasta que Paty abrió su corazón en La casa de los famosos 3, donde obtuvo el segundo lugar, reviviendo la tristeza que le causaba la dificultad de relacionarse armoniosamente en los ámbitos donde se desarrolla, pues recordó lo complicado que le resultó permanecer en un proyecto donde las actrices y los actores le hacían bullying.

De acuerdo con lo narrado por la actriz, Lucero y Mariana Seoane, que en ese melodrama daban vida a Helena Moreno y Rebecca Oropeza, respectivamente, fueron quienes promovieron el acosó que vivió a lo largo de las grabaciones de la telenovela, pues recuerda que utilizaban playeras con la leyenda “hoy es día de bullying” grabada, situación que la llevó tratar de desertar del proyecto; sin embargo, su contrato se lo impidió, pues Mimí de la Rosa, el personaje que ella daba vida, era uno de los principales y, de paso, uno de los más queridos por el público.

Aunque estas declaraciones ya eran lo suficientemente controversiales, lo que más llamó la atención fue cuando Navidad confió que el supuesto acoso que sufrió no la afectó solamente de forma psicológica, sino físicamente, debido a que sus compañeras de la telenovela había tratado de envenenarla con químicos de alto impacto, como el arsénico y el ácido muriático.

Por eso, ahora que la actriz finalizó su participación en el reality de Telemundo y está de vuelta en México, la prensa mexicana no perdió de vista las declaraciones que hizo en el mes de enero y la cuestionó acerca de la situación en la que se encontraba con sus compañeras, a 11 años de haber vivido la experiencia que narró frente las cámaras, por lo que Navidad contestó que, en la actualidad, ya perdonó a las y los involucrados, pues en una entrevista con.

“Ya todo está perdonado, ya pasó, no me interesa hablar del pasado... Fue un proyecto de televisión que ya pasó hace muchos años y que quizá, en su momento, la pasé difícil, pero me quedo con lo bueno”, rescató la finalista del famoso reality cuando Venga la alegría la entrevistó.

Aunque en diferentes programas de espectáculos se ha puntualizado en lo grave que resultan las acusaciones de envenenamiento que hizo, pues destacan que la actriz no tiene cómo comprobar esos dichos, también han reconocido que fueron testigos de cómo el elenco excluía a Paty a la hora de la comida, momento en que todas y todos se reunían para convivir, y ella permanecía sola. Jaime Camil también fue incluido entre los nombres de aquellos que trataron mal a Paty.

Por su parte, Mariana Seoane, hace unas semanas, ante las cámaras de De primera mano, reconoció que pudo tener algún comportamiento que afectada a Paty, por lo que le pedía una disculpa pública, pero negó que ella y sus excompañeros fraguaran un plan para molestarla. En lo tocante al supuesto envenenamiento, prefirió guardar silencio, haciendo alusión a lo absurdo que le parecía dicho señalamiento.