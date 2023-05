Considerado uno de los hombres más guapos del mundo, Henry Cavill ha logrado amasar no solo fama y fortuna, sino también el cariño del público que siempre verán en este actor inglés a uno de los súper héroes más importantes de los cómics, por lo que este 5 de mayo celebró 40 años de vida.

Henry William Dalgliesh Cavill, nombre completo del famoso, nació en Saint Helierm en Jersey el 5 de mayo de 1983. Es amante de los videojuegos y así lo demostró cuando compartió un video armando su computadora gamer, además de compartir su pasión por Total War: Warhammer III, The Witcher 3: Wild Hunt o World of Warcraft. Su carrera comenzó en el cine en 2001 en la cinta de suspenso Laguna y doce años después ya tenía del protagónico de El hombre de acero, el reinicio de Clark Kent en el nuevo universo de DC.

Con Superman, Cavill logró la atención del público femenino quienes apreciaron el atractivo de este actor británico aunque, también es cierto, a muchos otros no los terminó de convencer, incluidos los nuevos jefes de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, quienes le informaron que dejaría de interpretar a Kal-El.

Fue a finales del año pasado que Cavill anunció a través de sus redes sociales la noticia: “Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. Después de todo, no regresaré como Superman”. Pero no solo él fue cancelado, también otros proyectos de ese universo quedaron fuera, como Black Adam, en el que Cavill había hecho un cameo.

A pesar de la confirmación de que no interpretará más a Superman, la carrera de este actor inglés siempre estará relacionada con la de este súper héroe, aunque también ha interpretado a otros personajes como Sherlock Holmes en Enola Holmes, Charles Brandon en The Tudors y Geralt of Rivia en The Witcher.

Con 40 años, recién cumplidos, Cavill está a la espera de su siguiente trabajo, ya sea en cine o en televisión, y al parecer la nueva oportunidad llegará de la mano de Amazon Prime en la adaptación del juego de mesa Warhammer 40,000.