Los blockbusters entran en acción

Adrenalina, acrobacias, patadas y persecuciones de dos veteranos del género: Tom Cruise (Misión: imposible 7) y Harrison Ford (Indiana Jones y el dial del destino) caracterizarán este verano con la llegada de los blockbusters.

Pero no estarán solos en la lucha por la recaudación de taquilla; también entrarán en acción cintas de gran presupuesto como The Flash y Spiderman: a través del Spiderverso, que predominan por encima de títulos de autor como Oppenheimer, de Christopher Nolan, y Barbie. Todas buscarán superar a Super Mario Bros., la película, que ya supera los mil 44 millones de dólares en recaudación mundial.

Todas tienen un potencial de taquilla esta temporada, explica el crítico de cine José Felipe Coria. “Falta ver qué dice el público. Pero haciendo una apuesta podemos decir que ‘Misión: imposible’ es una de las más fuertes; que ‘The Flash’ es otra, por el concepto que maneja. Consideremos que el cine es un place; puede verse como una gran fábrica de helados. Sabores como el chocolate o la nieve de limón tendrán siempre admiradores, y habrá los que no peguen y que la siguiente temporada serán cambiados. Es lo que siempre ha sucedido con el cine”, opina.

Figuras como Harrison Ford, Tom Cruise e incluso el mismo Cillian Murphy serán, junto a la puesta en escena de cada película, claves para lograr el éxito en taquilla. “Tom es la última estrella al viejo estilo. Es decir, su trayectoria entronca con la de Douglas Fairbank, y tener a otras estrellas como Ford siempre será una fortaleza para cualquier película, sea o no de acción. Aunque la acción atrae al público, esto no ha cambiado al público y no va cambiar hoy”, aseguró el especialista.

Coria considera que este año será clave y veremos si realmente la gente sigue asistiendo al cine como antes de la pandemia, en 2019. “Un buen termómetro son justamente las películas, y con taquillazos como estos es como la gente puede volver”, señala.

Nuevos multiversos

Junto al género de acción “tradicional”, también llegarán a la pantalla grande superhéroes cuyas historias comienzan a ser cada vez más interesantes por la combinación de universos con otros, tal será el caso de The Flash o Spiderman: a través del Spiderverso.

“Son un género nuevo, este género tiene sus reglas, entre las cuales también destaca la presencia de la acción, son películas con mucha intriga, emoción. Estas películas basadas en cómics son híbridas, no responden a una sola categoría y eso es lo que las hace interesantes”, señala Coria.

Los grandes estudios también han apostado por el live action y es Barbie la que lo representará. Con Margot Robbie como la famosa muñeca y Ryan Gosling como Ken, bien podría resultar en un éxito de taquilla.

El segundo cuatrimestre del año, que coincide con las vacaciones de verano, ha demostrado ser una temporada importante para la industria del cine. Por ejemplo, en 2022, en el top 3 de asistentes a salas de cine en México se colocaron cintas estrenadas entre mayo y julio: Minions: nace un villano; Jurassic World: Dominio y Doctor Strange en el multiverso de la locura.