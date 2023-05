Michelle Pfeiffer es recordada por muchos por ser la actriz que interpretó a la icónica Gatúbela o Catwoman en Batman regresa; sin embargo, también ha trabajado en cintas como Scarface y la saga de Ant-Man.

Pfeiffer también ha protagonizado cintas de drama, las cuales siempre vale la pena ver. Ahora Netflix ha sumado a su catálogo una cinta de la actriz que fue un éxito en los años 90 pero que con el tiempo se fue olvidando.

Estamos hablando de El lado profundo del mar, cuyo título en inglés es The deep end of the ocean, la cual se estrenó en 1999.

¿De qué trata El lado profundo del mar?

“Una madre se desespera cuando desaparece su hijo de 3 años. Nueve años más tarde, en su nuevo barrio conoce a un niño que tiene un parecido asombroso con su hijo Ben”, indica la sinopsis del filme que ahora triunfa en Netflix.

Pfeiffer interpreta a Beth Cappadora, la protagonista de la historia, quien está casada con el dueño de un restaurante. El hijo del medio, Ben, desaparece un día sin dejar rastro y si bien la policía busca al pequeño incansablemente, no logran encontrarlo. Esto atormentará a Beth durante el resto de su vida.

Años más tarde Beth conoce a un joven llamado Sam Karras, quien se parece muchísimo a su hijo Ben. Beth hará todo lo posible para tratar de entender cuál es la relación que guarda con Sam.

Esta cinta fue dirigida por Ulu Grosbard. Michelle Pfeiffer está acompañada por un elenco de lujo: Treat Williams, Jonathan Jackson, John Kapelos, Whoopi Goldberg, Ryan Merriman, Tony Musante, Brenda Strong, Michael McGrady, Rose Gregorio, entre otros.

Esta cinta, disponible en Netflix, tiene una duración de 107 minutos. Sin dudas es una gran opción para ver en cualquier día de la semana y recordar este clásico de los años 90.