El Premio Isamu Noguchi, otorgado por el Museo Noguchi en Nueva York, celebra su décimo aniversario reconociendo a los artistas Edmund de Waal y Theaster Gates, y a la escritora y editora Hanya Yanagihara.

El galardón es entregado a los creativos que perpetúan el legado de Noguchi, escultor y diseñador estadounidense y japonés, y “comparten su espíritu de innovación y compromiso con la creatividad”, se lee en un comunicado de prensa.

El premio que ha sido otorgado a figuras como los arquitectos Norman Foster y Tadao Ando, y a la diseñadora de modas Rei Kawakubo ahora será otorgado a Theaster Gates, artista de Chicago que a través del performance y obras visuales aborda temas como las raíces de las personas negras. Su obra se ha expuesto en el Palais de Tokyo (París), Fondazione Prada (Milán), Museo Victoria & Albert (Londres). “La filosofía, tradición y formas de pensar de Noguchi continúan siendo pilares y anclas para mí. Me siento honrado de recibir este premio”, declaró Gates.

El galardón también reconoce a Edmund de Waal, famoso por sus instalaciones de jarrones de cerámica, que se han exhibido en el Museo Británico y Museo Victoria & Albert (Londres), The Frick Collection (Nueva York). También es autor de los libros The hare with amber eyes (2010), The White Road (2015) y el recién publicado Letters to Camondo. “Me siento verdaderamente honrado por recibir el Premio. Noguchi ha sido una presencia constante en mi vida, desde la primera vez que fui a Japón”, dijo de Waal.

También con carrera en las letras, Hanya Yanagihara recibe el premio por su trayectoria como escritora —es autora de The people in the trees (2013), A little life (2015) y To Paradise (2022)—, pero también por su labor como editora, pues dirige la revista T: The New York Times Style Magazine. “Siempre he admirado cómo su dedicación de crear de forma artesanal se entretejió con su sentido cultural y responsabilidad, de manera que tuvo consecuencias reales para él”, dijo Yanagihara sobre el legado de Noguchi y agradeció el premio.