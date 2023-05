Hermana de Pedro también es actriz

Pedro Pascal es uno de los actores más exitosos del momento gracias a los personajes destacados que viene interpretando. El protagonista de The last of us y The Mandalorian goza de la fama que le ha dado la actuación y por la que tiene muchos seguidores en distintas partes del mundo.

Pero hay que decir que al parecer, la actuación es algo que lo une a otros integrantes de su familia como es el caso de Lux Pascal, su hermana quien en el 2020 comenzó la transición hormonal y en el 2021 se declaró una mujer transgénero y que el próximo 4 de junio cumplirá 31 años.

“Mi hermana, mi corazón, nuestra Lux”, escribió Pedro Pascal en su cuenta de Instagram durante una publicación del 2021. Ese post no era casual sino que hacía mención a la aparición de su hermana en la portada de la revista Ya, medio en el cual habló de su transición. Por las palabras de su hermano, la decisión de la actriz es muy respetada por él.

Lux Pascal nació como Lucas Balmaceda Pascal y que, al igual que Pedro, ha incursionado en la actuación. Trabajó en Chile y a la participación que tuvo en la serie Narcos, donde coincidió con su hermano e interpretó al personaje masculino Elías. A pesar de la diferencia de edad que hay entre los hermanos, él la ve como una pieza fundamental en su familia, incluso después del fallecimiento de su madre Verónica Pascal en el año 2000.

La transición de hombre a mujer, el cual ha ido logrando con la ayuda de tratamientos hormonales y gracias al apoyo de Pedro Pascal y del resto de su familia la convierten hoy en la versión personal que buscaba. Lux es menor que sus hermanos Javiera, Pedro y Nicolás. Javiera está relacionada al mundo de la industria ya que es directora de producciones locales para América Latina y para gigantes como Amazon Studios y Prime Video.