Casi al término de la pandemia, Julio César Briseño (voz), José Rafael Torres (bajo) y Juan Manuel Roura, “Mamel” (batería), integrantes de Los Amigos Invisibles, tenían listas varias canciones como para armar un álbum, entonces escucharon lo que todo artista nuevo o consagrado desearía: que tenían presupuesto para hacer el disco que quisieran.

“Hemos ganado dentro del medio la fama de ser unos tipos accesibles, que entendemos que todos queremos trabajar y que hacemos cosas con las que todos estén contentos; se siente bonito saber que estos años que han pasado no han sido en vano y que la gente confía en lo que uno hace”, dijo Briseño.

Son ya más de tres décadas de que Los Amigos Invisibles llevan la fiesta a Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Julio consideró que una razón por la que siguen conectando con las nuevas generaciones es que desde los inicios de la banda cuidaron mucho su sonido.

“Con el disco nuevo, ‘Cool love’, en la canción que abre metí un solo de saxofón y le pregunté a un amigo venezolano, que es músico, si le gustaba o no y me respondió que no sabía, porque era algo que no se estaba haciendo; le respondí que por eso mismo lo íbamos hacer, eso lo aplicamos en cada uno de nuestros temas, y nos da identidad”, contó.