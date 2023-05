No solamente ya dio inicio la tercera temporada de Master Chef Celibrity, sino que también pudimos conocer al primer eliminado de esta edición, el actor y conductor Alejandro Lukini. En pantalla pudo observarse la molestia del famoso por haber quedado fuera después de un solo episodio, incluso, abandonó la cocina sin despedirse de nadie y mucho menos agradecer a los jueces y a sus compañeros.

Lukini confirmó que estaba furioso al momento de su salida, pero su ira no estaba dirigida a nadie de la producción, sino a él mismo, ya que veía esta competencia como un reto personal. “Yo me enojo porque soy competitivo porque soy alguien que me encanta el alto rendimiento, me encanta la competencia. Siempre, lo que he emprendido en mi vida, me he puesto como meta ser exitoso y llegar a últimas instancias, lo cual no fue el caso en ‘Master Chef’”, dijo.

Aunque su presencia en el programa fue muy breve, Lukini asegura que se lleva un gran aprendizaje.