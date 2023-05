Luego de participar hace algunos meses en el melodrama Mi camino es amarte, la actriz Karla Esquivel ya dio el salto para su primer papel protagónico en una telenovela, Nadie como tú, del productor Ignacio Sada, por lo que está lista para las comparaciones y para las críticas, tanto negativas como positivas.

“Siento que, si la gente habla de ti, mientras tú les demuestres quién eres y lo que haces en tu trabajo, van a hablar bien; siempre están las críticas malas, pero yo prefiero enfocar mi energía en las personas que me mandan buena vibra y regresarla”, declaró.

Ahora que el ojo público estará más puesto sobre ella, comentó que seguirá teniendo la misma humildad de siempre, tratando de ser buena influencia para sus seguidores.

“Es una gran responsabilidad, hay que pensar muy bien lo que uno dice y hace porque influimos en gente de todas las edades, es muy importante estar con los pies siempre puestos sobre la tierra, siempre con humildad y agradecimiento. No me siento sola en esto”, aseveró.

En entrevista, detalló cómo fue que el realizador le dio la noticia de que tendría el primer crédito en esta historia: “Me citó en su oficina, me senté junto a él, nos saludamos y en eso me dice ‘la verdad es que te la quería hacer más de emoción, pero no sé mentir, así que ya te lo voy a decir: eres Ximena, nuestra nueva protagonista, bienvenida al proyecto’”.

Su reacción inmediata fue de sorpresa, no lo podía creer, pero ahora lidera la historia que se estrenará en agosto por el canal Las Estrellas, en donde tendrá como pareja estelar al actor Brandon Peniche.