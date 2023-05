Raquel Bigorra y Daniel Bisogno dieron mucho de qué hablar en 2019, cuando dos revistas de circulación nacional llevaron en la portada detalles íntimos del divorcio del conductor, así como unas fotografías donde el integrante de Ventaneando aparece besándose con un hombre; el escándalo estalló cuando Bisogno reveló que su entonces amiga Bigorra vendió información a las revistas sobre su vida privada.

En el programa Daniel explicó lo referente a su divorcio, y detalló cómo Bigorra y su esposo lo habrían traicionado e intentaron poner en su contra a su entonces esposa; sobre las fotos donde aparece besándose con un hombre, Daniel se limitó a decir que no tenía que dar ninguna explicación porque se trataba de su vida privada.

“Yo soy libre de hacer con mi vida lo que a mí se me plazca, mientras yo tengo mi trabajo como lo hago, lo mejor posible, ustedes me quieren por quien soy; si me beso con mujeres soy mujeriego, si me beso, según esto con hombres soy gay, al rato si acaricio a mi perro que soy zoofílico, me tiene sin cuidado”, explicó entonces en el programa de Azteca.

Tres años después, Raquel Bigorra revive esa polémica en entrevista con Mara Patricia Castañeda, donde confiesa que en su momento se sintió muy triste porque la usaron como “cortina de humo”, pero ahora, lo recuerda y le da risa.

Raquel Bigorra y Daniel Bisogno son compadres y era muy buenos amigos antes del 2019, cuando se destapó que supuestamente ella lo había traicionado; sin embargo, la cubana asegura que todo se trató de “otra cosa”. Asegura que lo que pasó fue que en aquel momento Daniel Bisogno no supo manejar lo de las fotos que lo mostraron besando a otro hombre, y que en “es la fecha y todavía no acepta” (su homosexualidad).

La cubana admite que “se armó un escándalo mediático” en el que ella fue el centro de la crítica, recordó que en su momento Daniel le dijo que no hiciera caso a las versiones que señalaban sus preferencias sexuales, pero cuando salieron dichas fotografías, ella supuso que sería una bomba, pero jamás imaginó que la inmiscuyeran a ella: “¿qué pasó?, que me echaron el muerto a mí”, recordó. “Yo dije ‘qué fuerte, él no lo ha aceptado, ni se ha aceptado, está fuerte, pero tampoco te voy a dejar de querer por eso ni me voy a sentir engañada’. Tú dices lo que tú eres cuando quieres como si nunca lo quieres decir”.

Aseguró que las acusaciones en su contra la tomaron por sorpresa, pues ella no era culpable de nada y todo se trató de un show: “Me tomó muy desprevenida, fue una bomba, ahora me río, miro hacia atrás y digo ‘qué show’, y fue muy fuerte porque me echaron a mí la culpa algo que yo no hice, que yo no sabía tampoco”.

Finalmente, Bigorra responsabilizó a Daniel de lo sucedido, pues dijo que él se expuso demasiado en un lugar público, por lo que cualquiera pudo haber sacado un celular y tomarle las fotos. “Una persona como Daniel, que mide dos metros, si tú no quieres que sepan cuál es tu preferencia sexual, si no quieres que te agarren dándote un beso con un muchacho, cómo vas a ir a una discoteca pública que está repleta de gente, y te vas a besar con un muchacho, pues a todos nos ha tocado que expongan nuestra vida con menos”, finalizó.

Para Raquel Bigorra, el caso de Daniel Bisogno ya no tiene vuelta de hoja, quedó atrás, y para ella él es como un exnovio que se olvida, que está enterrado.