A poco de filtrarse en internet un video de Paty Cantú saliendo de un hotel con León Leiden en la madrugada, el rumor sobre un amorío no se hizo esperar, aun cuando la grabación no compromete a ninguno. Sin embargo, Marian Santos, exparticipante de Enamorándonos, aprovechó la filtración para dejar entrever que Cantú es una mujer infiel y le “bajó” a su novio.

Este comentario generó interés, por lo que una cibernauta le pidió contar lo que sabe, así que Marian Santos agregó: “Quién sabe si este video sea publicidad o no, pero de que la señora es así, es así, y sin información de terceros para que no desconfíen, puras cosas en carne propia, pero no he hablado porque soy buena onda”.

Por si fuera poco, la también cantante asegura que Paty le enviaba mensajes de amor a su novio, y ya tiene quien respalde la acusación. De acuerdo con la usuaria @karencobosl, Marian no habla por ardida; ella dice conocer la historia, la cual saldrá a la luz cuando su protagonista esté lista para contar todos los detalles.

Aunque el video de Paty con León Leiden no tiene nada de romántico y mucho menos comprometedor, hay gente que cree que tienen una relación amorosa, mientras que otras personas dicen que los cantantes están preparando una colaboración musical.