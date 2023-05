Tanto la protagonista de La sirenita, Halle Bailey, como Javier Bardem, quien da vida al padre de Ariel, el rey Tritón, destacan la diversidad que hay en el elenco del live action de Disney, y el mensaje que quieren dejar a los niños y niñas que verán el filme

Bailey recuerda que estaba llena de alegría cuando supo que había obtenido el papel como Ariel, la princesa protagonista, trabajo del que se siente honrada. “Amo a Ariel desde que era pequeña”, dice.

Pero a la par del júbilo, también ha enfrentado (así como Ariel sortea la marea para salvar al príncipe Eric) comentarios negativos y críticas porque el personaje, originalmente pelirrojo, es ahora interpretado por una actriz de piel oscura. “Solo traté de enfocarme en lo positivo”, explica Halle. “Y en las reacciones de los niños que me hicieron muy feliz, así que sólo estoy muy agradecida de estar aquí”.

Como un actor ya consagrado internacionalmente y como una figura paterna, tanto dentro como fuera del set, Javier Bardem apunta: “Mi experiencia con 54 años es que hay que cerrar los oídos y los ojos a toda la cosa que sea dañina, no crean, eso solamente tiene intención de destruir y no hay que darle lugar a eso… Es maravillosa la diversidad que hay en este ‘cast’ y habla de eso la película, de reconocer lo diferente y abrazarlo porque solamente así nos sumamos, si no estamos todo el día atacándonos y restándonos uno de los otros”.

Los actores destacan el papel que tiene un filme como este al llegar sobre todo a un público joven. Por ejemplo, Bardem comparte con emoción cómo en la premier del filme, hecha en Los Ángeles y en México, había muchas niñas y, en especial, niños, cosa que le gusta.

“Porque la película habla del empoderamiento de la mujer, del lugar que la mujer merece en la sociedad, en este caso en la historia de ocupar su lugar, el lugar al que quiere pertenecer más que el lugar que se le deja o se le ha predestinado, y son mensajes bonitos aparte de otros muchos más que llegan a las mentes sensibles y delicadas de los niños”, comenta.

La cinta, adaptación de la versión animada de 1989, sigue la historia de una joven sirena llamada Ariel que sueña con conocer lo que hay en la superficie. Sin embargo, su padre, el rey Tritón, le tiene prohibido hacerlo pues trata de protegerla. En su intento por subir al mundo de los humanos, Ariel recurre a la bruja del mar, Úrsula (Melissa McCarthy), quien a cambio de su voz le da un par de piernas que solo podrá conservar si logra que el príncipe Eric (Jonah Hauer-King) le dé un beso de amor verdadero.

Ahora que la cinta está por estrenarse, es a esos pequeños espectadores que Bailey les habla: “Definitivamente les diría que nosotros también podemos estar ahí; y a todas las hermosas niñas y niños, negros y morenos, que estoy representando, que los amo y que somos fuertes y valiosos y merecemos estar aquí. Así que espero que se vean inspirados por esta nueva versión de ‘La sirenita’”.

En la película dirigida por Rob Marshall (En el bosque y Piratas del Caribe: navegando en aguas misteriosas) también actúan Daveed Diggs, Jacob Tremblay y Awkwafina, quienes dan voz a Sebastián, Flounder y Scuttle respectivamente.