Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, señaló a Felipe Calderón Hinojosa de estar coludido con el narcotráfico en una entrevista que cedió a la periodista Adela Micha para su canal de Youtube La Saga.

“El gobierno, si el gobierno lo permite, va a seguir pasando. Si el gobierno no lo permite, no va a pasar. Y cómo le dices al gobierno que no se involucre con ellos… Felipe estaba bien metido con el narco”, declaró ante la periodista Adela Micha.

A quien le aseguró que declararle la guerra al narco, solo fue un “eslogan” y agregó que, en el juicio en contra de Genaro García Luna, exjefe de la Policía en el sexenio de Calderón, “ahí mencionaron a Felipe también”. Cuando la periodista le refutó que no había prueba de ello, Ávila Beltrán aseguró que ella lo vio, vivió y oyó.

Pero no es la primera vez que Sandra señala al expresidente de tratos con el narcotráfico. En una entrevista que dio en agosto de 2022 al “youtuber” Doble G, aseguró que Felipe Calderón sostuvo un narcogobierno. Mientras que en otra entrevista que “La Reina del Sur” que cedió al periodista José Luis Montenegro en febrero de 2023, la sobrina de Miguel Arellano Félix, incluso dio su punto de vista sobre García Luna, a quien acusó de ser un secuestrador.

En aquella ocasión compartió: “Lo escuché en la prensa… Me enteraba que era un corrupto, asesino, secuestrador”. Dicha declaración la sostuvo frente a Adela Micha a quien también le compartió una anécdota de cuando estuvo presa en Santa Marta Acatitla y llegó una persona por el Caso Martí. “Cuando yo estaba en Santa Martha llegó una persona que iba por el caso Martí, pero ella era de la gente de García Luna y de Palomino. Yo notaba en ella nunca preocupación”, señaló. Y respecto al gobierno actual declaró: “Creí que iba a ser mejor, no es lo que yo creí”.

¿Por qué reía mientras era detenida?

Sandra Ávila Beltrán habló sobre la famosa fotografía en donde aparece sonriendo mientras es detenida en 2007, y afirmó que la sonrisa era una burla hacia las autoridades. “Me reía de ellos. ¿Por qué? Porque son falsos. Me están deteniendo con una orden de aprehensión de algo que no era mío, que ellos inventaron. Ellos dicen que el dinero es mío, cuando el dinero no era mío, pero lo hicieron para poder abrir la orden de aprehensión y detenme”, detalló.

Además, contó cómo vivió el interrogatorio que le hicieron, en el que le cuestionaron por la fotografía en la que aparece junto a su expareja y al “Mayo” Zambada, a quien reconoció como su compadre. “Estoy en la foto, que es la foto mundial, donde estoy abrazada de mi esposo y a un lado está un personaje. Me dicen ‘¿quién es?’. No, no sé”.

Agregó que fue ella quien cuestionó a las autoridades si estas no conocían a las personas que le señalaban en la fotografía. “Yo me reía de ellos, porque yo se los dije, ‘pues si ustedes son’”, añadió.