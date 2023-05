Algo de lo que presume el actor mexicano Brandon Peniche es tener una perfecta inteligencia emocional, cualidad con la que se identifica con su nuevo protagónico en la telenovela Nadie como tú, en la que hará pareja con la actriz Karla Esquivel.

“Yo tengo una muy buena inteligencia emocional, lo primero que hago para cuidar eso es estar sano, cuerpo sano, mente sana y me cuido mucho, no dejo entrar a cualquiera a mi vida, a pesar de que soy abierto y saludo a todos con ‘hola, ¿cómo estás?’, pero soy muy cauteloso con eso”, asegura.

El originario de la Ciudad de México afirmó que su única responsabilidad como actor es trabajar, hacerlo lo mejor posible y entretener a la gente, pero si fuera conductor o una persona que opina sobre la situación del país o de temas delicados, ahí sería diferente.

“Yo no me meto en camisa de once varas. Yo utilizo mis redes sociales para que la gente vea que somos personas ordinarias con un trabajo extraordinario, el cual amo. Respeto mi trabajo y compartir de mi vida o de mi familia es padrísimo, pero hasta ahí”, asevera.

Brandon señaló en entrevista que “no es una perita en dulce” por lo que está abierto a las críticas tanto buenas, como malas. “No a todo el mundo le vamos a caer bien, yo creo que hay que hacerle caso al momento y si volteo a ver en qué momento estoy veo que estoy muy bien, tengo a la familia que amo, soy afortunado y bendecido porque puedo hacer lo que amo…¿Los ‘haters’ qué? Generalmente se esconden en un perfil falso. La verdad, no me engancho”, dijo quien anteriormente estelarizó la historia de Contigo sí.

En Nadie como tú encarnará a Salvador, un hombre que lee mucho a la gente es observador y cauteloso, características que, explicó en las instalaciones de Televisa San Ángel, tiene él. Lo negativo de este rol es que es extremadamente visceral, por lo que, adelantó que habrá pasión, desamor, pelea y emoción.