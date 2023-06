Además de la actuación, otra pasión que tiene la actriz Malillany Marín son las leyes y la justicia; actualmente estudia la licenciatura en Derecho, y entre sus planes está abrir su propio despacho de abogados.

“En un año voy a estar titulada, no sé sí tendría el tiempo a lo mejor de ejercer, sin embargo, en algún momento voy a tener un despacho con colegas, para que trabajen, pero yo voy a estar hasta el frente con conocimiento de causa”, dijo en entrevista.

Todos los integrantes de su familia son abogados, arquitectos, ingenieros calificados en este tipo de profesiones, pero ella era la única que se dedicaba al medio del espectáculo, siendo actriz, por lo que tenía la necesidad de estudiar dicha carrera.

“Es una espinita que tuve, siempre me ha gustado mucho la justicia y en la pandemia decidí estudiar la carrera, mi papá está muy contento y mi mamá también porque era la única que no tenía un título universitario, siendo de una familia de abogados… Le voy a regalar esa satisfacción a mis papás y para conmigo misma para poder ayudar a toda la gente que lo necesite y a mí misma, a mis amigos, a quien se acerque poderle dar una asesoría con conocimiento y con mucho amor”, declaró.

A pesar de que estudió todas las ramas del derecho, ella se quiere dedicar al penal; en estos días lleva clases híbridas tanto en línea como presenciales. “Es una carrera que necesita de mucha concentración, por la memoria no batallo porque nosotros aprendemos libretos, entonces cómo no me voy a aprender la Constitución o los artículos, si me aprendo libretos, pero hay que tener mucha intuición, hay que poner mucha atención porque a veces por pequeñas palabras te pueden cambiar las cosas. Yo estoy feliz”, aseveró.

Marín será parte de un capítulo del programa unitario Esta historia me suena, que desarrollará la canción “Mala hierba”, de Alejandra Guzmán, y el cual, comentó, tratará sobre no etiquetar a las personas; destacó que tiene un mensaje profundo de estar alerta con los menores de edad y no confiarse nunca de las apariencias.

“La televisión, siempre, además de entretener, debe educar y tener un mensaje; es un episodio muy fuerte que tristemente sucede”, señaló acerca de este show cuya temporada seis se estrenará el próximo 10 de julio a las 18:30 horas por Las Estrellas.