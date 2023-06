García Márquez para niños, en el escenario

La obra se presenta en el Foro Shakespeare. Cortesía

El descubrimiento que un grupo de niños hace de un cadáver traído por el mar, en el cuento El ahogado más hermoso del mundo, de Gabriel García Márquez, obliga a una pequeña comunidad a reflexionar sobre la muerte y preguntarse cuál es la forma correcta de actuar ante un cuerpo desconocido: ¿abandonarlo a su suerte?, ¿entregarlo de vuelta al mar?, ¿atarle un ancla para que nunca vuelva?

El argumento escrito por el narrador colombiano es respetado en la adaptación teatral homónima que dirige Carlo Montes de Oca y cuyo elenco conforman Alonso Caballero, Miranda Labardini y Fernando Reyes. El núcleo emocional de la puesta en escena, la reflexión que plantea, gira en torno al sentido de comunidad y el reconocimiento que hace uno mismo frente a los demás.

“La reflexión que esperamos que el público se lleve es que tú y yo, yo y el otro no somos tan diferentes. Este proceso de remontaje nos lleva, a su vez, al redescubrimiento de que no somos tan distintos. De hecho, somos tan parecidos que tendremos el mismo final: la muerte. Entonces, ¿cómo vamos a despedir a los que no sabemos quiénes son?”, señala el director.

Desde su primera puesta en escena, cada función ha sido diferente, sin abandonar su centro: reflexionar y poner sobre la mesa al trabajo comunitario. Niños de tres años de edad —cuenta Montes— se acercan e interactúan; uno de ellos, recuerda, para colocar una flor en el cuerpo del ahogado (títere de gran formato); en otros casos, el diálogo se abre y espectadores de todas las edades hablan sobre sus seres queridos que murieron en la pandemia sin que nadie pudiera despedirlos.

Algunos más ponen el dedo en la llaga y señalan la importancia de la conciencia social: los individuos no son cifras —dicen—, su identidad queda definida bajo un nombre, una historia y aquellos que los amaron. “No está bien que se vuelvan un número más en la lista de desapariciones y feminicidios”, añade.

Montes de Oca detalla que la obra conecta, deja huella porque habla de un problema social. Es un hecho que la muerte y la desaparición existen, pero se necesita reflexionarlas con empatía, amor y respeto. Detrás del argumento infantil subyace un tema que afecta a toda la sociedad y es abordado de forma sutil con la improvisación, el clown y los trucos de magia. “Está manejado de tal manera que nadie sale espantado, sino con el deseo de festejar la vida y la sensación de que los muertos que traemos encima no duelen tanto. Una gratitud que libera”, abunda.