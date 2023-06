Yeri Mua fue maltratada del corazón y esta vez parece será por un largo rato, luego de que confirmara su ruptura con el español Naim Darrechi, aunque de forma sospechosa apareció con un moretón.

Esto alertó a sus seguidores, quienes comenzaron a especular una posible agresión por parte de su ahora expareja, aunque ella, en un enlace en vivo, no quiso confirmar las versiones no oficiales.

“No sé por qué quieren que hable de ese tema, si al final de cuentas cuando yo les cuento cosas así, lo único que hacen es culparme, es lo que no entiendo… Son situaciones en las que yo en estos momentos no me siento cómoda”, dijo la llamada “Bratz Jarocha”.

Añadió que siempre que atraviesa por algo similar las personas se ponen en su contra e, incluso, aseguran que “se lo merece”. “Por quererme joder a mí, defienden a quien sea, así esa persona no tenga la razón. Es desgastante”, externó.