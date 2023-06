Pese a que la actriz Nicole Curiel siempre ha llamado a su padre “Leo”, connotando que no tiene una relación padre e hija, asegura que no siente ninguna clase de rencor, pero no lo quiere ver.

“Yo no tengo ningún contacto con él, ni quiero ni es lo que he pedido ahorita que se desató todo (respecto a la muerte de Andrés García), yo estoy muy bien con mi mamá y pues, bendiciones para él”, refiriéndose al actor Leonardo García.

Aunque la actriz, de 22 años, mostró su desinterés por propiciar un encuentro con su padre, no perdió de vista que la admiración que siente por su abuelo —a quien no pudo conocer— sigue intacta. “Yo sé que él, donde esté, cuando yo cumpla todos mis sueños, y desde ahorita, él va a estar muy orgulloso de mí y con eso me quedo”, destacó.

Cuando Nicole nació, un 24 de septiembre, Karla Curiel y Leonardo ya se habían separado y el actor no supo de la existencia de su hija sino hasta un año y medio después de su llegada al mundo.