A unos meses de que Daniela Alexis Barceló, mejor conocida como la “Bebeshita”, exhibiera unas conversaciones subidas de tono con Arturo Carmona, la influencer habló de la relación secreta que mantuvo con el actor, a quien acusa de controlador.

En entrevista para Tendence Magazine, la exparticipante de Enamorándonos relató que ya lleva saliendo con Carmona desde hace tres meses, pero que él le pedía que lo mantuvieran en secreto por los paparazzi.

“Ya llevábamos saliendo como dos, tres meses, pero todo en secretito porque, según él, que los ‘paparazzi’ inventan cosas. Dije ‘este es un patán’, y yo ahí, enamorada, no puede ser. La verdad es que sí me la estaba pasando bien, pero no se dio”, señaló.

De acuerdo con la también conductora, llegó a confrontar a Carmona por, presuntamente, haberla engañado. “Lo caché, lo mandé a la fregada, le dije ‘estás mal, o sea qué asco, no puede ser que me estés negando porque, de seguro, la vieja de la alfombra roja, también salías con ella’. Luego me di cuenta de que en realidad es mentiroso”, concluyó.