Si eres fan del streaming ve preparando tu bolsillo porque Disney Plus y Star Plus aumentaron sus precios de suscripción mensual en México. Desde hace un tiempo la compañía ya había aumentado sus precios en varios lugares como Estados Unidos y Canadá, sin embargo, nuestro país se había salvado hasta hoy.

A partir del 31 de mayo, los costos de estas plataformas subieron un 12 %, es decir que ahora tendrás que pagar 20 pesos más por el servicio contratado. Esta es posiblemente una mala noticia para los usuarios que gozan los maratones de películas, documentales y series.

En el sitio web de Disney Plus ya se reflejan los nuevos precios de la suscripción mensual y estos han quedado de la siguiente manera: Disney Plus pasó de 159 a 179 pesos. Star Plus pasó de 199 a 219. Combo Plus pasó de 249 a 269. Combo Plus con Lionsgate paso de 309 a 329 pesos

Cabe señalar que el aumento se dio únicamente en el costo mensual de los servicios. Para quienes pagan el servicio anual los precios se mantienen: Disney Plus seguirá costando mil 599 pesos mientras que Star Plus mantendrá su precio anual de mil 999 pesos.

Dichos precios se aplicarán a partir de hoy, por lo que no te sorprendas si en tu siguiente factura ya se ve reflejado el cargo adicional por el servicio. Por otra parte, el aumento en el costo del servicio no interfiere en las condiciones de uso, por lo que este mantendrá las descargas ilimitadas, visualización en hasta diez equipos compatibles y estrenos de películas, series y documentales originales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

En los primeros meses del año, Disney Plus perdió una gran cantidad de suscriptores netos. De acuerdo con algunos reportes, la plataforma de streaming pasó de tener 161.8 millones de usuarios a 157.8 millones, lo que refleja una pérdida de cuatro millones de suscriptores.