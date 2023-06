Taylor Swift anuncia fechas en Foro Sol

Los fans mexicanos de Taylor Swift estallaron de alegría al enterarse que la cantante ofrecerá tres conciertos en la Ciudad de México en el mes de agosto, luego de que diversas versiones circularan en redes en días pasados, ahora es una realidad que la estadounidense traerá a México su The Eras Tour.

A través de sus redes sociales y su página oficial, Taylor anunció que en dará conciertos en México, Argentina y Brasil; en México se presentará el 24, 25 y 26 de agosto, en el Foro Sol, mientras que en noviembre estará en Argentina y Brasil.

Swift estrenó hace unas semanas cuatro canciones como parte de una “celebración” previa a su gira The Eras Tour. Ha emprendido una lucha para poder recuperar su música, después de que el productor Scooter Braun vendiera las canciones originales a Ithaca Holdings y ella perdiera los derechos de autor de parte de su catálogo.

“Eyes open (Taylor’s version)”, “Safe & sound (Taylor’s version)”, “If this was a movie (Taylor’s version)” y “All of the girls you loved before” son los títulos de los temas con los que la cantante de 33 años dió el pistoletazo de salida a su gira internacional el 17 de marzo.

Los mismos temas son parte del álbum oficial que acompañó a la película The Hunger Games en 2012, mientras que “If this was a movie” tuvo su primera aparición en el álbum Speak now de 2010.

La gira de Taylor Swift

The Eras Tour es la nueva gira internacional de la cantante estadounidense, la primera en cinco años. Swift comenzó su camino en la ciudad de Glendale (Arizona, EE. UU.), cuyo nombre cambiará por el de Swift City, durante dos días, en honor de la intérprete de “Fearless”.

Con su último álbum, Midnights, que salió a la venta en octubre, Swift se convirtió en la primera cantante en la historia en conseguir los diez primeros puestos de la lista de 100 canciones del Billboard Hot 100, y fue el disco fue el más escuchado de Spotify en un solo día.