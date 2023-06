Adamari López, después de su salida de Telemundo, ha aprovechado el tiempo para tomarse un descanso y pasar más tiempo con su hija, de acuerdo con lo que ha estado compartiendo en Instagram.

“Disfruto de pasar tiempo de calidad junto a mis seres queridos y de realizar actividades divertidas que promuevan alegría y felicidad. Me gusta meditar, conversar y aprender diferentes técnicas y recursos para tener mi salud óptima”, contó a People en Español.

Sin embargo, sus declaraciones despertaron suspicacias sobre sus próximos pasos profesionales. “En este momento he aprendido a vivir un día a la vez, pero ciertamente me encuentro abierta a las oportunidades que puedan seguir significando un reto y sumen a mi evolución profesional”, dijo Adamari López. “Todo lo que me pueda mantener cerca del público a quien tanto quiero y agradezco, siempre será bienvenido”.

A lo largo de los once años en Telemundo, Adamari López brilló como copresentadora del programa matutino Hoy día, además de ser jueza del reality show ¡Así se baila! y del certamen de Miss Universo, entre otros trabajos. En las redes sociales es toda una celebridad porque su faceta de influencer le dio muy buenos resultados.

Adamari luce espléndida, producto de una exigente rutina de ejercicios que muestra en las redes sociales. “Siempre he sido muy creyente y tengo una comunicación diaria con Dios, además de que disfruto ir semanalmente a la iglesia. Sigo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y de mantener mi alimentación sana y ejercicios como prioridad en todo lo que hago”, dijo.