Javier Corcobado vuelve a México con dos pretextos artísticos que lo tiene emocionado: su concierto en el teatro Metropólitan y la presentación de su novela La música prohibida, en la Roma Récord (8 junio).

El poeta, que este año llega a los 60 años de edad, considera que 2023 es muy favorable para él, dejó el alcohol, se mantiene activo y lleno de proyectos próximos. De hecho, este Metropólitan lo denomina “Resurrección”.

“He estado tres años en una especie de muerte musical porque estaba en el mundo literario escribiendo una novela, no es que me haya muerto, he estado trabajando muy intensamente para esta resurrección musical que empieza en mi amado México”, dijo Corcobado.

El español repartirá programas con las letras y que estará dividido en tres actos con estructura de ópera, dijo que no puede pensar en escribir canciones cuando escribe libros.

“Escribir y componer es incompatible, no puedo hacerlo a la vez porque una novela me absorbe las 24 horas del día, no solo las horas que estoy al ordenador, sino en la noche, en la vigilia, tomo notas, y no puedo estar imaginando música, no tengo un cerebro tan superdotado como para hacer eso”, contó.