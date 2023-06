Archivo de Héctor García, en riesgo

En la foto, Héctor García, hijo del fotógrafo Héctor García Cobo. Cortesía

Se cumplirá el centenario del nacimiento del fotógrafo por excelencia de la Ciudad de México, Héctor García Cobo. Con motivo de la celebración se anunciaron una serie de exposiciones distribuidas en distintos puntos de la capital, pero también se hizo visible los problemas económicos que atraviesa la Fundación María y Héctor García, que resguarda el archivo del creador.

“Enfrenta un problema muy grande, que es el mantenimiento”, dijo su hijo Héctor García, y explicó que actualmente ya se pueden ver signos de desgaste y puso como ejemplo que en algunos de los negativos, pues han ido perdiendo el color por el paso del tiempo.

“Los negativos necesitan una temperatura adecuada para que se conserven y que la humedad no genere hongos, que la emulsión se desprenda… Para esto necesita guardan especiales libres de ácidos, cajas, todo y eso implica un gasto que no hemos hecho porque no lo tenemos”, reconoció Héctor García, quien dice que la efeméride es una oportunidad para difundir a la Fundación, el archivo que resguarda y los servicios que ofrece. “Es algo que se tiene que hacer ya. Si no lo hacemos, en cinco años ya no va a existir”.

Ante esta situación, el hijo del fotógrafo explica que es urgente que se trabaje en una digitalización del archivo, para respaldarlo, así como dar mantenimiento al lugar, para seguir protegiéndolo. De no ser así, señala que es latente el riesgo de perder memoria fotográfica.

García dijo que hasta ahora no ha habido algún acercamiento por parte de la Secretaría de Cultura para ofrecer apoyo económico para la Fundación María y Héctor García, aunque aclara que sí conversó con la secretaria Alejandra Frausto para organizar las exposiciones del centenario. “Es un tesoro que está en constante búsqueda de financiamiento para su resguardo y digitalización”, dijo García en la conferencia de prensa.

La Fundación María y Héctor García es administrada por María García, fotógrafa y viuda de Héctor García, y su hijo; se fundó en 2008 y cuenta con más de un millón y medio de negativos, dos mil fotografías impresas, así como objetos y otros documentos. El acervo está abierto para consulta e investigación.

Las exposiciones por el centenario de Héctor García se ubicarán en distintas locaciones: las rejas de Chapultepec, el Centro Cultural Los Pinos, Museo Nacional de Arte, Museo del Estanquillo y el Museo de la Ciudad de México.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de CDMX, indicó que el 30 de septiembre se inaugura la exhibición “Ciudad espectro” en el Museo de la Ciudad de México; en las rejas de Chapultepec se presentarán fotos bajo la temática de “ciudadanos”, donde se mostrarán piezas poco conocidas.

La tercera exposición es en el Museo del Estanquillo, donde se presentará la muestra “Héctor García, cronista de la foto”, que se inaugura el 19 de agosto. Por su parte Johan Trujillo, directora del Centro de la Imagen, dijo que en este recinto se exhibirá una investigación curatorial sobre la fotografía que hizo García de día y que corrió a cargo de Laura González, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Se inaugurará el 30 de agosto.

Además, se va a reimprimir el número que la revista Luna Córnea dedicó a Héctor García, al que se le sumarán nuevas imágenes y se actualizarán textos. También habrá exposiciones en el Centro Cultural Los Pinos, Museo Nacional de Arte.