Aunque Karely Ruiz se encuentra en el punto más alto de su carrera como modelo erótica, ya tiene bien planteados los objetivos que puede cumplir en el futuro y desea ser la próxima “diva de las telenovelas mexicanas”.

En una entrevista en Exa FM, la regiomontana de 22 años recordó que cuenta con experiencia en el mundo de la actuación, ya que ha participado en algunos videos musicales.

Lo cierto es que Ruiz no piensa entrar al ruedo de los melodramas sin preparase, por lo que ya analiza realizar cursos que la pulan. “Todos los proyectos que tengo son a corto plazo. Ahorita no he pensado a futuro eso de meterme a una telenovela; siento que no es ahora, debo meterme a estudiar y así”, dijo.

Sin embargo, Karely sí dio detalles de la producción en la que le gustaría participar; de hecho, la también conductora mencionó que es fan de historias como Sin senos no hay paraíso, por lo que desea estar presente en un proyecto similar.

La chica precisó que le gustaría tener como galanes a Sebastián Rulli o William Levy. Y reveló que este proyecto es algo que le genera mucha ilusión, por lo que hará todo lo posible para que se convierta en realidad.