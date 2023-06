Tatuado y realizando misas no tan tradicionales, es como se verá a Óscar Jaenada en la serie Midnight family, basada en el documental homónimo que toca el tema de los vehículos privados que presuntamente prestan servicios de atención médica en México. El actor catalán de Luis Miguel, la serie y Cantinflas espera la fecha de salida para ver el producto final de algo que le sorprende, pues en Europa simplemente el sistema ambulatorio es distinto al que se ve aquí.

“Mi personaje es el de un párroco con una manera de adoctrinar muy especial. Vive con un trauma del pasado, tiene tatuajes y una jerga muy especial. Con Natalia (Beristáin, la directora) hicimos buena mancuerna para esto”, comenta Jaenada. “La serie habla de esta familia que hace servicios de traslado. Quizá como mexicanos no lo notan, pero en Europa no pasa, es realmente impactante”.

Renata Vaca, Joaquín Cosío, Diego Calva, Yalitza Aparicio y Dolores Heredia integran el reparto del serial de diez episodios rodados principalmente en las noches capitalinas. De acuerdo con la sinopsis oficial, los episodios seguirán a una ambiciosa y talentosa estudiante de medicina durante el día, quien pasa sus noches salvando vidas a bordo de la ambulancia privada de su familia.

Midnight family es el sexto trabajo de Jaenada en México desde 2014, cuando trabajó en la biopic de Mario Moreno, “Cantinflas”. Hace unos meses llegaron a la pantalla chica las series Horario estelar y Viaje al centro de la Tierra, producciones nacionales en las que participa. “Cuando voy a Marruecos, que está cerca de España, tengo la sensación de irme de viaje; pero cuando tomo el avión de 12 horas para México y llego, es como estar en casa, como si no hubiera distancia”, señaló.

“Cuando no estoy en México, lo que más extraño es el color, que como artista nutre. Encontrarme con un gris hormiguero en Madrid no me gusta”, dice Jaenada, quien recién acudió, como invitado, a los Premios Platino a lo mejor del cine y las series iberoamericanas.

Midnight family, aún sin fecha de salida por Apple TV Plus, es creada por Gibrán Portela y Julio Rojas.