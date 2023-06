Casi 24 años después del asesinato de Paco Stanley afuera del restaurante El Charco de las Ranas, el periodista Eduardo Salazar recordó lo que vivió y sintió en ese momento, al cubrir esa noticia, ya que fue un personaje muy importante en el medio del espectáculo, y también llegó a ser compañero en Televisa.

“Me tocó la desgracia de ser el primero en informar al mundo que habían matado a Paco Stanley”, expresó en entrevista en una oficina dentro de Televisa Chapultepec, en el marco del estreno de la serie documental El show. Crónica de un asesinato, que será transmitida por Las Estrellas y al día siguiente por la plataforma Vix.

Salazar estaba haciendo sus labores cotidianas a bordo de un helicóptero de Noticieros Televisa, hoy llamado N+, cuando le avisaron que hubo un intento de secuestro al sur de la Ciudad de México y, como ocurre siempre, fue al lugar de los hechos en donde había una movilización importante con ambulancias, patrullas y gente alrededor.

“Cuando me enteré que habían atacado a Paco Stanley, que lo habían matado, no daba crédito, fue un hecho bastante doloroso y traumático, pero además en ese entonces no estábamos acostumbrados a este tipo de noticias, ni en la Ciudad de México, ni en el país, la violencia no se había desbordado como ahora”, relata.

Para el periodista, el mayor legado que dejó Stanley fue esa forma de dar a conocer la información, su manera de salir en la TV y arrancarles una sonrisa a las familias mexicanas. “Era una persona muy chistosa que a todo le encontraba un sentido agradable y hacía reír a la gente; la risa es una medicina muy importante que a veces nos falta a todos”, señala.

Salazar dijo que es importante ver el documental, donde habrá testimonios de todos los que estuvieron involucrados en esta noticia, quienes dan a conocer lo que vivieron ese día y lo que pasó, como Emilio Azcárraga Jean, Ricardo Salinas Pliego, Mario Bezares, Paola Durante, reporteros y gente que trabajaba con él.

“Aquí no hay juicios, simplemente se dan a conocer los hechos tal cual sucedieron. Es un documental muy bien hecho, de forma seria con la participación de gente que realmente sabe lo que pasó porque lo vivió, además está muy bien realizado, es una gran oportunidad para conocer un hecho traumático que sacudió a la opinión pública”, destaca.

Eduardo Salazar tuvo la oportunidad de platicar con él muchas veces y destacó que era muy simpático, pues siempre se reía de lo que decía, era muy ocurrente y muy inteligente, indicó. “Paco Stanley forma parte de la televisión mexicana, es importante conocerlo, los programas que tenía, cómo surgió en la TV, sus compañeros de trabajo, porque él creó toda una época”, afirma.