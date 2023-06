Dentro de La casa de los famosos, Sergio Mayer aprovechó para hablar con sus compañeros sobre el caso de Héctor Parra, quien en fecha reciente fue absuelto de siete cargos de abuso sexual, sin embargo fue declarado culpable de corrupción de menores.

Fue durante una charla que tuvieron para conocerse un poco más cuando Wendy Guevara le dijo a los demás que abusaron sexualmente de ella cuando era niña, por lo que el actor y político empezó a hablar sobre Parra.

Aseguró que removieron al abogado anterior que contrató Ginny Hoffman porque “no hizo absolutamente nada” e incluso hubo muchos que dijeron “seguramente lo metieron a la cárcel porque Sergio Mayer movió influencias”.

“Con tal de hacerme daño a mí, desacreditaron la versión de la víctima, de la menor edad, de la víctima, con tal de chingarme a mí, porque me levantaron una denuncia por tráfico de influencias lo cual nunca procedió”, externó.

Además, señala que fue Alexa quien lo buscó para que la ayudara con el caso que estaba viviendo y que tuvo el error de en vez de emprender un proceso legal, primero fue con los medios de comunicación.

“Estos cuates trataron de justificar su ineficiencia diciendo que él no encontró elementos. Cuando Alexa me busca a mí y me dice ‘oye, vi en televisión que estás ayudando a Valentina Crespo, yo tengo este caso, ¿te puedo ver?’. Fue a mi casa, me dijo ‘me pasó esto y esto’. Le dije ‘no te preocupes, con eso es suficiente’”, indicó.

“Me explicó que había cometido el error de haber ido a los medios primero, sí cometió un error, pero eso no la hace una farsante, la han sacrificado por eso. La gente te juzga y te dice ‘¿por qué no fuiste primero acá y luego acá?’. Yo jamás le pedí pruebas porque eso es revictimizar, le dije yo no quiero ver, a mí no me enseñes, eso es revictimizar”, agregó.