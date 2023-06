A Alejandro Sanz no le gustó lo que se dijo sobre su ex Rachel Valdés, algunos medios y fans la criticaron al darse a conocer que tras tres años habían terminado la relación cuando el cantante está pasando por un mal momento de depresión, sin embargo, el intérprete de “Corazón partío” aclaró la situación.

El artista español alertó a sus seguidores porque hace una semana publicó un sensible mensaje en el que reveló que se sentía mal, triste y cansado, y confesó que a veces desearía no estar, lo que alertó no solo a colegas, sino a cientos de fans que se han volcado a animarlo y cobijarlo para hacerlo sentir mejor.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, se lee en el mensaje que le dio la vuelta al mundo.

Después, para tranquilizar y agradecer, Sanz reveló que su gira seguía en pie y agradeció el apoyo y amor que había recibido: “Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”.

Sanz, de 53 años, llevaba tres años con su novia Rachel Valdés, una artista visual contemporánea de origen cubano, vivían juntos en Somosaguas, una de las áreas residenciales más exclusivas, cotizadas y de mayor coste de España, sin embargo el “desgaste en la convivencia y una diferencia de pareceres”, según señala el periódico El Mundo, habrían obligado al cantante a terminar con la relación.

Este medio reporta que días antes de que Sanz escribiera el primer mensaje depresivo que alertó a sus seguidores, su novia Rachel Valdés se fue de la casa con sus cosas, pues la propiedad es del artista español; en redes sociales aún tienen fotos juntos, aunque Rachel solo tiene una antigua del cumpleaños de Sanz, en la que le escribió: “Hoy en tu día, quiero desearte lo mejor y más bello de este mundo. Decirte que es hermoso compartir la vida juntos. Gracias por tanto amor”.

Tras los ataques que ha recibido Rachel, Alejandro Sanz salió a su defensa y la deslindó de su estado de ánimo depresivo, aseguró que ella no tiene nada que ver e incluso halagó la mujer que es. “Estoy escuchando y leyendo muchas muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo. Rachel Valdés, cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte”, escribió.