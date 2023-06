A diferencia de otros años, en los que apenas se desvela el cartel y ya llueven las quejas por las ausencias de bandas o solistas, el de la edición 13 del Corona Capital dejó un sabor de boca muy positivo entre los asiduos a este festival capitalino de indie rock.

No es para menos, pues se trata de un cartel de tres días lleno de figuras de gran peso, que van desde la obscuridad de The Cure, al britpop de Blur, Pulp y Noel Gallagher’s High Flying Birds (antes Oasis), hasta la dulzura pop de Alanis Morissette.

A realizarse los próximos 17, 18 y 19 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, también llegarán al festín proyectos como Arcade Fire, The Black Keys, Thirty Seconds to Mars (sí, la banda del actor ganador del Óscar Jared Leto), The Chemical Brothers, Phoenix, The Hives, Parcels, Hot Chip y más.