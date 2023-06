Michelle Salas y su familia se encuentran muy entusiasta en torno a los preparativos de la boda con Danilo Díaz Granados, con quien ha sostenido un noviazgo de siete años, la cual aún no se ha definido cuándo se llevará a cabo y, es que entre las dudas que han surgido entre el público y la prensa existe una gran interrogante: ¿Luis Miguel está invitado?

Fue en 2016 cuando Salas y el empresario venezolano comenzaron su relación, la cual han decidido llevar al próximo nivel, pues el pasado 7 de mayo, Mich compartió una publicación, adornada de un par de fotografías a blanco y negro, donde anunciaba que estaba a punto de llegar al altar junto a Danilo; esta noticia se dio a conocer a poco menos de dos meses de que Luis Miguel volviera a estar en boca de toda y todos, debido al anuncio de su nueva gira, tras cinco años de ofrecer su último concierto.

Aunque el interés de la prensa por la futuro unión nupcial de la influencer ha sido evidente, la familia Salas Pinal ha preferido mantenerse hermética ante los cuestionamientos de los medios de comunicación, por lo que se desconoce cuándo y en qué país se llevará a cabo la boda de Michelle, sin embargo, las y los reporteros no han perdido las esperanzas de obtener algún dato exclusivo del evento por lo que, ahora que la futura novia se encuentra de visita en México, no perdieron la oportunidad de interrogarla con toda clase de preguntas relacionadas al gran día.

Una de las preguntas que más ha llamado la atención, por supuesto, está relacionada a la posible presencia de Luis Miguel, su padre, a su boda, pues no queda muy claro si el cantante asistirá a la ceremonia matrimonial, debido a que —por lo que sabemos— la joven no tiene una relación muy estrecha con el intérprete de “Cuando calienta el sol”, sin embargo, Michelle no confirma ni niega la información, sino que sugirió que sí estaría incluido en la lista de invitados, a través de esta declaración: “Pues, mira, toda mi familia está invitada, así que...”.

A partir de esta respuesta, la prensa buscó que Salas les proporcionará más pormenores en relación a su padre, por ello le preguntaron si había considerado pedirle a Luismi que al entregue en el altar, a lo que contestó a las cámaras de Venga la alegría: “Pues, no lo sé. La verdad, todavía no lo he pensado, estoy como todavía en la nube de lo que acababa de pasar (su compromiso), es que no saben... Entre trabajar y organizar una boda… De verdad, las mujeres que se han casado, saben de lo que estoy hablando”.

Por supuesto, los micrófonos no perdieron de vista sacar a colación las más recientes declaraciones de Aracely Arámbula, quien llamó a Luis Miguel “rey cucaracho”. La influencer respaldó el comentario de la expareja de su padre, tachándolo de divertido. “¿Dónde dijo eso? Qué risa, pues yo creo que lo dijo de broma, ¿no? Es que no lo vi”, indicó.