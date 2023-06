Medios internacionales informan que Taylor Swift y Matt Healy, el cantante de The 1975, han terminado su relación luego de dos meses de un vertiginoso romance y, el cual, tuvo lugar a poco de que la famosa terminara su relación de seis años con el actor británico Joe Alwyn, noticia que causó gran sorpresa entre las y los “swifties” pues, los fanáticos conoce muy bien la historia, ya que antes de ser novios, fueron amigos por una década. Sin embargo, no estaban muy conformes con el noviazgo, debido a que el músico ha estado envuelto en varias polémicas.

La historia de Taylor y Matt comenzó hace una década, cuando se dieron una primera oportunidad en el amor en el 2014, sin embargo, al poco terminaron su noviazgo y optaron por convertirse amigos, fórmula que pareciera haberles funcionado muy bien, debido a que a lo largo de los años han compartido diferentes instantes en donde uno apoya al otro.

Sin embargo, luego de que Taylor rompiera con Joe Alwyn, la relación más duradera que ha sostenido, volvió a probar suerte con el vocalista de The 1975.

Luego de su ruptura, Swift estuvo un mes soltera, hasta que The Sun, publicó la noticia de su noviazgo con Healy y aunque, en principio, se informó que se encontraban muy enamorados, al grado de que Matt, de 34 amos, estaba a punto de mudarse con la cantante de 33, pero esto no terminó por concretarse, debido a que —según lo reportado por TMZ— la relación no funcionó por lo que siguieron caminos aparte.

La noticia de su ruptura fue sorpresiva, debido a que fuentes cercanas a la pareja, especialmente a Swift, llegaron a declarar que la ella estaba muy entusiasmada por emprender una nueva historia de amor, ya que, al dedicarse los dos a la música, podían comprender las exigencias de su agenda.

Además, se dijo que Swift deseaba mantener una relación pública con el cantante, a diferencia de lo que ocurrió con Alwyn, quien siempre se mantuvo fuera del foco público. Sin embargo, el romance no prosperó y, aunque ninguna de las partes se ha pronunciado abiertamente, el rompimiento se produjo solo unos días después de que Matt besara a un guardia de su seguridad que se encontraba cercando en escenario de un concierto que su banda ofreció en Dinamarca.

El beso ocurrió mientras Matty y The 1975 interpretaban su éxito “Robbers”, tema lanzado en 2013, y el que, cada vez que lo interpreta, el músico acostumbra acercarse a alguien del público para besar sus labios, por lo que el guardia de seguridad no sería el primero y, probablemente, el último con el que realizaría este acto durante un recital.

Este no sería el único episodio controversial en el que Matt ha estado involucrado recientemente pues, a principios de año, estuvo como invitado en un podcast en donde Adam Friedland recordó la ocasión en que encontró al cantante masturbándose con un video pornográfico que promovía la violencia y el racismo, pues el músico veía un clip donde una mujer de tez oscura era brutalizada durante el acto sexual, sin embargo, cuando hablaron de aquel recuerdo, lo hicieron sarcásticamente y causaron indignación, por lo que el video fue bajado de las plataformas de streaming.