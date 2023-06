Wendy Guevara, participante de La casa de los famosos, abrió su corazón a sus compañeros para contar algunas de las experiencias más duras que ha tenido que vivir, como el abuso sexual del que fue víctima durante su niñez.

Transparente y con la sinceridad que la ha caracterizado, la influencer relató que los hechos sucedieron hace mucho tiempo, cuando tenía alrededor de 11 años; en ese momento ya era consciente de sus preferencias sexuales y se mostraba como un niño afeminado.

Wendy también explicó que su agresor era un sujeto mucho más grande que ella y que el abuso fue tan grave que le provocó fuertes lesiones. “Cuando me violaron fue distinto, fue un muchacho ya mayor de edad; y como yo era un chavito ‘gay’ muy afeminado, el chavo me violó fuerte, me salía sangre”, dijo a sus compañeros.

Guevara detalló que en ese momento no pudo hacer nada para defenderse, pero por suerte algunas personas que presenciaron el incidente llamaron a la policía y tanto su agresor como ella terminaron en el ministerio público. Por fortuna, aseguró, este suceso no le ocasionó un trauma tan severo; lo que sí la marcó fue la atención que recibió por parte de los médicos legistas, y es que tras dar su declaración tuvieron que revisarla, una situación que le resultó bastante desagradable.

“Llegó la policía y me llevó. No, no estoy traumada, ya lo superé; pero fíjate, Sergio, no sé qué me traumó más, si eso o cuando me llevaron al Ministerio Público y como tres doctores me revisaban”, agregó. “Yo temblaba del miedo, de lo que había pasado, de los golpes... Mi tía se peleó con la mamá del chavo y yo temblaba. Era un compañero de la escuela de mi hermana, ya era mayor”.

Lo que más miedo le daba era que su padre se enterara de lo que había pasado, incluso llegó a suplicarle a sus familiares que no le dijeran nada: “Le decía a mi tía ‘no le digas a mi papá porque me va a pegar’. Yo de niño temblaba, volteaba a ver tanta luz blanca, oriné la cama hasta los 13 años”.

Wendy fue cuestionada sobre lo que había pasado con el hombre que la lastimó, y aunque relató que sí recibió una condena, lamentablemente no fue por mucho tiempo y ahora se encuentra libre. Bárbara Torres señaló que son este tipo de casos los que desalientan a las víctimas a denunciar, ya que no reciben justicia y terminan sintiendo miedo por lo que pueda llegar a pasarles.

Mientras que Sergio Mayer comentó que la declaración de Wendy es bastante grave, es una realidad para muchos niños y niñas.