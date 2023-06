Eva Longoria sazona tramas inspiradoras

Las historias de éxito de la comunidad latina en Estados Unidos están sazonadas con una variedad de condimentos a los que Eva Longoria vio potencial para compartir en la pantalla.

Experiencias dulces, ácidas, amargas y hasta muy picantes están llegando a su productora. De ahí la atrapó Flamin’ Hot: el sabor que cambió la historia, que incluso decidió dirigir.

Se trata del relato de Richard Montañez, un mexicoamericano que trabajó como conserje de una empresa, pero que gracias a sus orígenes latinos, logró crear un producto millonario que hasta nuestros días se sigue consumiendo: la salsa picante de los snacks.

Protagonizada por Jesse Báez y Annie González, la cinta busca dar representatividad, además de inspirar a la comunidad latina con una historia de éxito.

“No tenemos muchas oportunidades de hacer una película como esta, sobre nosotros y por nosotros; de mostrar la cantidad de colores que tenemos como talento, ya sea un director, actores o escritores, productores, equipo. Esta es una historia muy singular que podría hacer añicos los techos de cristal y romper barreras”, expresa Longoria en entrevista.

Ricardo Montañez, personaje en el cual se inspiró la película, nació en Ontario, California. A temprana edad abandonó la escuela y, después de trabajar en el campo junto a inmigrantes, llegó como conserje a la empresa Frito-Lay, filial de Pepsico, que fabrica y comercializa papas y otros aperitivos de maíz.

Un día, tras la avería de una de las máquinas, Richard decidió llevarse una tanda del producto de la empresa, y en casa, la combinó con productos de sus orígenes latinos como el picante, lo perfeccionó, y con ello se convirtió en el creador de una nueva línea de sabores, que le dio a Frito-Lay miles de millones de dólares en ganancias.

“Hollywood siempre define cómo se ve un héroe, y nunca se parece a Richard Montañez. Nunca se ve marrón, nunca tiene acento, y no habla español. Para que podamos tener la oportunidad de crear un héroe para nuestra propia comunidad, es necesario ver historias como esta. Tener inspiración para decir ‘Dios, si ese hombre hizo eso, yo también podría’”, señala Eva.

Poder latino

Para Longoria, nacida en Texas y de ascendencia mexicana y española, Montañez es un personaje que como ella, buscó ir en contra de lo establecido, y gracias a ello logró sobresalir, algo que ella misma tuvo que hacer para explorar esta nueva faceta como directora.

“Estar en una posición para poder contratar a un equipo totalmente latino: nuestra directora de fotografía es latina, nuestra diseñadora de vestuario es latina, nuestro director de casting es latino, nuestro director de utilería es latino, nuestro diseñador de producción es latino... Tener todos esos puestos ocupados con nuestra comunidad fue un regalo y una oportunidad que nunca sucede”, dice orgullosa.

Para la actriz y directora, más allá de esta representatividad, intentó cocinar una trama con la cual todo el público pueda sentirse identificado. “Es una película tan poderosa sobre la perseverancia, la fuerza, la fe, de pilares de nuestra comunidad, de tantas facetas diferentes de lo que somos y lo que podemos ser. No te das cuenta de que no estás representado hasta que te ves representado”, dice sobre el filme que estrena en las plataformas streaming Star Plus y Disney Plus.