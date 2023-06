La modelo Karely Ruiz atrapó la atención de sus fanáticos cuando se fotografió junto al actor de telenovelas Sebastián Rulli, quien está en una relación estable con la también famosa Angelique Boyer. En una reciente entrevista, Ruiz reveló su interés por incursionar en el mundo de las telenovelas, pero solo si es junto al galán.

Ruiz ha sido duramente atacada en redes sociales debido a su anterior relación con el rapero Ángel Quezada, conocido como Santa Fe Klan, quien era pareja de Maya Nazor, influencer con la que Ruiz estaba “involucrada”.

Ante esto y las peticiones de Ruiz de convertirse en la protagonista de una historia junto al argentino, la prensa cuestionó a Boyer. En una entrevista para Sale el sol, Sebastián afirmó no reconocer a Karely cuando ella le pidió una foto en el aeropuerto, ya que tanto él como Boyer estaban ocupados recogiendo sus maletas.

Sin embargo, fue Angelique quien la reconoció. El reportero le preguntó a la actriz si sentía celos de la modelo, a lo que ella respondió: “Es irresistible, las entiendo, los entiendo, les entiendo”.

Esta no es la primera vez que Karely intenta explorar nuevas facetas, ya que anteriormente incursionó en la música junto a Klan, pero más tarde confesó que no disfrutó mucho de la experiencia debido a que tenía que pasar mucho tiempo encerrada en un estudio de grabación, situación con la que no se sintió conectada.

Además, expresó su deseo de probar suerte como DJ, a pesar de que su fama se debe a las redes sociales. Hasta la tarde de este martes, Karely no ha reaccionado a las palabras de Boyer.