A pesar de compartir momentos íntimos y emocionantes con sus seguidores en las redes sociales tras el nacimiento de su primera hija, Lia, Maite Perroni ha mantenido a la pequeña en privacidad. Recientemente se reveló que la famosa no ha permitido que su hija conozca a los integrantes de la exitosa agrupación RBD.

En entrevista, Christopher Uckermann, quien interpretaba a Diego Bustamante en la serie, habló sobre el retoño de su compañera y contó a Hoy que tras un mes de que naciera Lía, ni él ni Dulce María y Anahí la han podido ver, sin embargo, sí logró hablar con la madre primeriza. “Hablé con ella, pero todavía no he visto a la bebé, no nos ha dejado todavía, está recién nacida”, comentó, y agregó ilusionado: “Ya nos tocará pronto”.

Aparentemente, Maite quiere proteger a la menor en sus primeros meses de vida. “Está en Estados Unidos, pero sí pude hablar con ella y se le siente, está muy feliz, muy contenta ahorita”, señaló Uckermann.

Después de semanas de especulaciones, Maite Perroni decidió abrir su corazón y compartir una de las noticias más importantes de su vida en enero pasado: confirmó que se convertiría en madre. En 2022, la famosa y el productor Andrés Tovar unieron sus vidas mediante un compromiso matrimonial, lo que levantó especulaciones de la llegada de la cigüeña.

“¡Feliz Día de Reyes! Ahora sí, que empiece este 2023 lleno de amor y lo que más deseen sus corazones, que sea un gran año”, escribió la artista a través de Instagram. En su mensaje, Maite añadió un clip peculiar en el que corta un pedazo de la tradicional rosca de Reyes. Lo curioso es que, debajo del esponjoso pan se encontraba una nota que decía: “Ya somos tres”.

Pero el anuncio no acabó ahí, ya que posteriormente se alcanzaron a percibir unas botas navideñas en las que venía un sobre con el mayor deseo de la enamorada pareja: “Andrés y Maite. Dejaron su carta bajo el árbol y su mayor deseo se hizo realidad: “¡Van a ser papá y mamá!”.

Los tortolitos concluyeron el emotivo video con un texto en el que agradecían por vivir una nueva etapa en sus vidas: “Nos sentimos profundamente agradecidos con Dios y con la vida por permitirnos formar nuestra familia. Bebé Tovar Perroni”.