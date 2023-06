Harry Styles podría ser la estrella del Super Bowl

Aunque todavía falta mucho tiempo para que se juegue una edición más del Super Bowl (febrero de 2024), los nombres de los artistas que podrían protagonizar el espectáculo de medio tiempo ya han comenzado a surgir.

Uno de los atractivos principales de la final de NFL es el show musical que se realiza justo a la mitad del partido y que, año con año, genera grandes expectativas en los fans y los organizadores. Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga, Prince, Beyoncé y Aerosmith son solo algunos de los grandes artistas que se han subido al escenario y para este 2024 los candidatos ya han comenzado a sonar

Entre los posibles animadores del medio tiempo se encuentran Adele, Taylor Swift y el rapero Jay Z. Sin embargo, algunas versiones en las redes sociales apuntan a que el elegido para este año sería, nada más y nada menos, que el británico Harry Styles.

Los rumores iniciaron luego de que se viralizara un tuit publicado por ML Football, una cuenta que se caracteriza por cubrir este evento de manera independiente, además de dar las noticias de última horas relacionadas con el futbol americano.

Los creadores del perfil habrían adelantado la participación del intérprete de “As it was”; sin embargo, no dan mayores detalles de donde habrían retomado esta información, que cabe aclarar es meramente extraoficial. “Se ha hablado mucho de que Harry Styles, ganador de múltiples premios Grammy y exestrella de One Direction, será el acto para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024”, escribieron.

Hasta el momento ni la liga de futbol ni el propio Styles han salido a confirmar o desmentir estas especulaciones, la noticia ya ha dividido opiniones, pues aunque algunos creen que sería un show perfecto, otros están completamente escépticos y algunos más no lo quieren en ese escenario.

Pero las posibilidades de que Harry encabece este esperado espectáculo son bastante grandes. En primer lugar, el hecho de que en los últimos años haya cobrado gran importancia en la escena musical lo ponen dentro del radar; además, el inglés tendría bastante tiempo para prepararse, ya que finalizará su Love on Tour el próximo 22 de julio, dejándolo con la agenda completamente libre para llegar al Super Bowl LVIII, el cual se llevará a cabo el 11 de febrero, en el Allegiant Stadium de Las Vega.

Recordemos que el concierto de la edición pasada corrió a cargo de Rihanna, quien se convirtió en el centro de atención al utilizar estos momentos para revelarle al mundo su segundo embarazo.