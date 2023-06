Extorsión casi la lleva a la muerte

Atala Sarmiento, exconductora de Ventaneando, reveló el pasado miércoles que estaba siendo extorsionada por una foto íntima que había enviado a su esposo años atrás. Sorprendentemente, esta no era la primera vez que enfrentaba este tipo de amenazas, ya que en 2019 vivió un momento crítico que la llevó a considerar quitarse la vida.

En el reciente comunicado, difundido en Instagram, la presentadora detalló que está dispuesta a iniciar un proceso legal en caso de que la instantánea salga a la luz por cualquier medio. “El día de hoy (miércoles) he recibido mensajes privados a mi cuenta de Instagram en los cuales me hostigan por una fotografía personal que envié de forma privada a mi esposo”, explicó.

Por su parte, agregó que la imagen no tiene ningún sentido erótico debido a que sale con una cara chistosa: “Aprovecho para aclarar que la imagen en cuestión no tiene ningún tipo de intención erótica. Soy yo saliendo de la ducha poniendo cara de broma”. Y agregó que se siente orgullosa porque en aquel entonces tenía una buena forma física y se mostraba feliz.

Si bien aseguró que no se siente apenada por la fotografía, reiteró que no fue autorizada para difundirse. A raíz de ello, la conductora fue entrevistada en el programa Chismorreo, de canal 6, para alertar a las mujeres y hombres que han sido víctimas de casos similares, además abrió su corazón y contó el fuerte episodio de hace cuatro años.

Durante la emisión, Atala contó que en aquel entonces decidió enviar la imagen a su esposo, el español David Ródenas, ya que este le preguntó qué estaba haciendo y ella acababa de salir de bañarse, así que se tomó una foto frente al espejo.

Aunque ambos acordaron borrarla, y lo hicieron, no supo cómo pudieron obtener la foto. Los mensajes y hostigamiento comenzaron a llegar después de que esta regresara de España a México.

“Me llego un Whatsapp de un número desconocido y lo abro y veo que me pone: ‘Hola, Atalita, ¿cuánto dinero me darías para que no le venda esta foto a una revista?’... Y vi la foto”, recordó.

Atala comentó que quedó sorprendida ante la situación y no la pasó muy bien, puesto que no sabía qué debía hacer. “Se me cayó el mundo, se me pegó el estómago a la espalda; me quise, lo digo con toda honestidad, matar”, expresó entre lágrimas.

Afortunadamente, fue su hermano Rafael salvó su vida. “La gente no dimensiona el daño que ocasiona cuando pasan estas cosas. La foto no tiene nada de malo; no es una foto sensual, no es una foto cachonda, no es una foto insinuante, es una foto donde tengo cara de tonta”, compartió.