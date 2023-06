El personaje símil de Mary Boquitas que se verá en la serie biográfica de Gloria Trevi, ahora en grabaciones; se llamará “Alicia” y mostrará desde un inicio envidia hacia la cantante.

Lessy Hernández tomó el personaje que llegará a la vida de la regiomontana como una guardiana enviada por “César”, hombre con las características del productor Sergio Andrade.

“Es la que ve qué hace o no hace Gloria para decirle a César, porque si no, el regaño es con ella (Alicia); debe estar al pendiente de ella, es la que habla todo”, comenta Lessy durante un receso en el set. “Después pasa algo entre las dos por el tiempo que pasan juntas, como 20 o 25 años con todo y la cárcel, y surge una amistad o lo que se pueda llamar así, era un tipo de amor-odio de las dos”.

Ellas soy yo: Gloria Trevi es el título de la bioserie autorizada que produce Carla Estrada, llevando en el protagónico a la venezolana Scarlet Gruber y al mexicano Jorge Poza como “César”. La Mary Boquitas real fue quien estuvo más cerca de la intérprete de “Dr. psiquiatra” y fue detenida en el año 2000 acusada de corrupción de menores y secuestro de Karina Yapor. En su momento la cantante afirmó que ella fue la primera manipulada en la lista de Andrade.

La serie comenzó sus grabaciones en noviembre pasado y terminarán en septiembre, cuando lleve apenas unos días en el aire. Para los 50 episodios la producción ya grabó en España, Brasil, Argentina y Chile, además de ciudades como Acapulco y Cuernavaca.

Para el papel de “Alicia”, Lessy trató de no ver nada de María Raquenel Portillo (verdadero nombre de Boquitas) en video, pues lo mejor era hacer su propia creación, apegándose al guion. “Haciendo algunas cosas me di cuenta de que no tenía mucho que ver con lo que estaba escrito, con lo que se dice afuera. Y pues nunca se va a saber la realidad. Es como dicen: nunca hay que juzgar al personaje, entonces trato de entenderla”, expresa.

Su entrada a la serie que estrenaría en agosto próximo comenzó hace dos años cuando realizó los primeros casting para la historia. Primero formó parte de las 14 chicas seleccionadas por la productora Carla Estrada, de las cuales a dos se les dio la misión de estudiar a Trevi. Después, Lessy Hernández realizó otras 20 pruebas hasta que al final le dijeron que era la elegida como “Alicia”.

“Cuando vi (al personaje) le vi mucha carnita (actoral), muchos momentos diferentes y la verdad es que quería hacerla. Obviamente me llamaba la atención Gloria por el escenario, el cantar y todo lo demás, pero a Alicia la quiero mucho”, asegura.