Si hay alguien que sabe de improvisación es la comunidad de teatro y esta noche quedó demostrado durante la 76 entrega de los Premios Tony, que se llevó a cabo entre varios inconvenientes, siendo el más importante la ausencia de un guion.

El evento anual que premia a lo más aplaudido de Broadway se llevó a cabo por primera vez desde un nuevo lugar: el United Palace Theatre de Washington Heights de Manhattan, tras la primera temporada completa después del confinamiento por covid-19 y en medio de una huelga del Sindicato de Guionistas en Hollywood. Aludiendo a esa problemática Ariana DeBose inició la ceremonia con un número de teatro musical en el que la primera escena aparece ella frente a un libro que está en blanco.

“Estoy aquí sin guión, sin nada, así que cualquiera que haya pensado que el año pasado fue un poco trastornado, les digo ‘cariño, aquí vamos’ y así como yo, todos los presentadores que vienen a este escenario estarán sin guión, así que nos reinventaremos a medida que avanzamos y eso es genial”, explicó optimista la ganadora del Óscar.

Por esta razón es que los presentadores como Lupita Nyong’o y Lea Michele fueron concisas y se limitaron al presentar sus categorías, sin interacción y sin bromas. “Soy Lupita Nyong’o y estoy aquí para presentar a la mejor dirección de una obra de teatro”, dijo la actriz mexicana-keniana.

Además de varios números musicales en el que destacó la participación del mexicano Ángel Sigla, que da vida a Mateo Díaz en el musical New York, New York, también sobresalieron algunos discursos de inclusión y no discriminación.

El director de Parade, Michael Arden explicó que su obra cuenta la historia de una vida que fue interrumpida a manos de la creencia de que un grupo de personas es más o menos valioso que otro y que podrían ser más merecedores de la justicia, algo que ha causado muchos horrores en la historia, y con eso hizo referencia a la violencia que sufren algunos de los miembros de la comunidad LGBT. “Sigan amándose y animándose unos a otros, defendiéndose, continúen haciendo arte desafiante y voten cada oportunidad que tengan”, expresó Arden.

Mientras que Bonnie Milligan, ganadora a mejor actriz de reparto señaló los estereotipos como un tema a erradicar. “Quiero decirles a todos que tal vez sienten que no se parecen a aquello como el mundo dice que deberían lucir, que no eres lo suficientemente bonita, o no estás lo suficientemente en forma, o bien que a quien amas no es correcto, nada de eso importa porque, ¿adivina qué?, es correcto y perteneces a algún lugar”, señaló Milligan.

La actriz de 39 años de edad es parte del reparto en la obra Kimberly Akimbo, que fue la más galardonada durante la noche, incluso con la categoría más importante: mejor musical. Cuenta la historia de un adolescente, interpretada por la actriz Victoria Clark, quien tiene 62 años, que lidia con la vida con un padre alcohólico, una madre fría y narcisista, pero la ayuda de un grupo de jóvenes nerds e inadaptados.

“Quiero dedicar esto a mi mamá que murió hace ocho años ella es la razón por la que amo el teatro, ella siempre dijo que su trabajo más inspirador sucedió después de cumplir 60 años, ella no creía en los límites y nosotros tampoco deberíamos hacerlo”, dijo Clark, al recibir el premio como mejor actriz principal en un musical.

David Stone, productor de esta puesta y Patrick Marber de Leopoldstadt resaltaron su apoyo a los escritores que hoy hicieron de la entrega un show distinto, con frases como “Sin un guión, básicamente estaríamos desconectados”, de Marber.

“Estamos agradecidos de ser parte de una comunidad teatral en la que los escritores son dueños de su propio trabajo y son el centro de todo lo que hacemos”, añadió Stone para cerrar la gala.