“Mi objetivo es ganar”, afirma Raquel Bigorra, quien ha demostrado ser directa dentro de La casa de los famosos México como sucedió cuando le dijo en su cara a Marie Claire que votó por ella.

A diferencia de 2005, cuando participó en Big Brother VIP, en donde mostró su deseo de salir, ahora en este nuevo reality de Televisa la cubana dijo que pondrá toda la “carne en el asador” para ser la mejor, sin hipocresías.

“No me considero una persona polémica, más bien soy conciliadora, muy espontánea, no pienso las cosas que digo, mis amigos dicen que soy ocurrente, yo no trabajo con un guión, espero no deprimirme y lograr estar feliz para darle al público lo mejor”, expresa en entrevista.

La conductora recibió el apoyo de su familia, incluido su esposo Alejandro Gavira y su hija Rafaella, quienes le echaron porras antes de que se encerrara en el hotel previo al arranque del show.

“Nos fuimos a las trajineras, a comer, todos en familia, platicamos sobre esa experiencia, les dije ‘voy a desprenderme de todo lo que soy para entregarme a esa casa, pero yo lo hago con todo mi amor porque sé que me va acercar mucho al público joven’… Hay un público de redes que no es el de la tele, es la oportunidad de que me conozcan, de que vean lo que hago y estoy dispuesta a todo”, explica Bigorra.

Su única estrategia para ganar los 4 millones de pesos es ser una persona que fluye, pues no se considera cuadrada, ya que, así como la vida le presenta las oportunidades, las va viviendo.

“En este tipo de ‘reality’ gana el que es como es, claro que quiero llegar a la final, pero independientemente de eso, busco estar más cerca que nunca con el público y para esto tienes que ser tú, porque si llevas una estrategia, te vas a tropezar”, señala.

Raquel considera decepcionante cuando los inquilinos arman estrategias o cuando ya se tiene planeado un juego y sabe que en esta experiencia estará expuesta emocionalmente.

“Mis emociones estarán vueltas locas, la voy a regar, pero prefiero no llevar una estrategia, disfrutar mi día a día. Este juego está cañón porque juegan con tus emociones todo el tiempo y estás sensible”, aseveró.