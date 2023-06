A diferencia de su personaje Santos, en la telenovela Tierra de esperanza, Andrés Palacios en la vida real no se considera un “ojoalegre”, aunque coincide en que no tolera ciertas situaciones. “Tengo un carácter de mecha corta, realmente, ante la injusticia; puedo de pronto ser muy intolerante en esto, en el abuso en general, cuando alguien se aprovecha de una situación o de otra persona o de un poder, eso de plano no lo puedo aguantar”, comentó.

En entrevista, en las locaciones de este melodrama producido por José Alberto Castro, que se estrenó esta semana, Palacios se dio una pausa en las grabaciones, dentro de una hacienda, para contarnos de su personaje en esta historia.

“Santos es un cuate muy apegado a sus raíces, es muy dependiente del grupo de trabajadores de la hacienda, es el perfil de jefe, un poco líder, que se involucra en el tema del trabajo, es muy ojo alegre, muy asediado por muchas de las mujeres del pueblo y él se deja querer, se considera un alma libre”, detalla.

En la coyuntura de esta trama, Andrés señala que el trabajo de los campesinos no es tan bien reconocido como debería ser. “No se reconoce (de) la manera que tendría que ser o que vendría más la pena que lo fuera, porque finalmente con todo lo que sucede, tenemos un montón de productos con los que subsistimos tanto de consumo básico, como de lujo, gracias a los campesinos”, declaró.