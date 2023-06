Los fans de las canciones de desamor ya tienen un tema más para agregar para agregar a su lista de reproducción, ya que esta tarde salió a la luz el sencillo “Felicidades”, colaboración que reunió a Grupo Firme y Alejandro Fernández y que, a tan solo unas horas de su estrenó, ya está dividiendo opiniones.

Tal y como lo había prometido la banda liderada por Eduin Caz, en punto de las 18:00 horas y a través de su canal de Youtube, se liberó el videoclip de este sencillo que habla del despecho de un hombre ante la posible traición de su pareja, a quien le dice en una de las líneas: “Felicidades, te ganaste una rifa que va directito a chin… a tu madre”.

El video, realizado por Israel y Evert Gutiérrez, retrata una reunión familiar y a la cabeza de la mesa se encuentran Caz y “El Potrillo” desahogando sus penas y con un caballito de tequila en mano: “Felicidades, te ganaste un boleto directo con rumbo a que me valgas madre. Y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane”, es la estrofa que canta Alejandro Fernández, pero básicamente el tema va en esa línea.

Poco más de tres horas después de su estreno, “Felicidades” lleva hasta el momento más de 179 mil vistas y 21 mil me gusta en Youtube, donde la mayoría de los usuarios han expresado su aprobación. No obstante, en las redes sociales los comentarios no favorecen a los artistas. Incluso, muchos aseguran que Alejandro Fernández les quedó demasiado grande.