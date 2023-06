¿Por qué nadie conoce a hija de Perroni?

El mes pasado, los exintegrantes de RBD, Dulce María, Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez, celebraron con alegría la llegada de Lia, la bebé de Maite Perroni. Sin embargo, recientemente, el actor que interpretó a Diego Bustamante reveló que la famosa no ha permitido que conozcan a la pequeña, lo que ha generado polémica.

En una entrevista reciente en el programa Hoy, Uckermann compartió que, aunque no ha tenido la oportunidad de interactuar con la pequeña, logró establecer contacto con Perroni después del nacimiento de su hija. “Hablé con ella, pero todavía no he visto a la bebé, no nos ha dejado todavía, está recién nacida”, comentó. “Ya nos tocará pronto”.

Ante dichas declaraciones, el esposo de la actriz, Andrés Tovar, rompió el silencio sobre el tema y aclaró por qué Lia aún no ha conocido a sus famosos “tíos”. Hasta este martes, los orgullosos padres no han mostrado el rostro de la niña en redes sociales, por lo que están protegiendo su privacidad.

“Heredó los ojos de su mamá, tiene unos ojos preciosos”, adelantó Tovar a Siéntese quien pueda. El productor mexicano también fue cuestionado sobre si los ex-RBD verán a Lía próximamente: “Sí, son tíos, son padrinos. Los RBD son una familia”.

Aseguró que su decisión de proteger a Lía es porque aún es “muy pequeña”: “Sí queremos presentarla, estamos dejando que pase un poquito el tiempo, que esté un poquito más grande”. Incluso reveló que cuando llegue el momento harán una fiesta para los RBD y se mostró contento por la cercanía que los cantantes mantienen. “La verdad es un grupo precioso el que hacen ellos, increíble. Como amigos también, como hermanos que son y como compañeros de grupo la verdad es que sí vamos a hacer una fiesta para presentárselas”, señaló.

Se desconoce en qué fecha será bautizada Lía, debido a que pronto comenzarán los ensayos para la gira del aclamado grupo. Recordemos que a partir de agosto los famosos viajarán por Estados Unidos, Brasil, Colombia y, por supuesto, México.